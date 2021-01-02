"В Новый год с новыми отношениями": Степаненко сделала заявление о связи с молодым любовником

Семейные тайны Евгения Петросяна, как и личная жизнь Елены Степаненко, стала все более обсуждаемой после развода юмористов. В 2018 году как гром среди ясного неба грянул разлад в семье артистов, так как Евгений Петросян влюбился в свою помощницу. 32-летний брак знаменитых шутников завершился скандалом и разделом имущества. В последствии Евгений Петросян женился на молодой возлюбленной и даже вновь стал отцом, а о романтических отношениях Елены Степаненко до недавнего времени не было ничего известно. Сейчас же вовсю расходятся сплетни о том, что 67-летняя юмористка неравнодушна к своему 30-летнему ассистенту.
Елена Степаненко была возмущена тем, что ей приписали новый роман. Она заявила, что ее любовная связь с помощником не больше, чем выдумка. "Вся страна вступает в Новый год с новыми отношениями счастья, любви, здоровья, успеха и хорошего настроения на весь год!", – заявила артистка. Она надеется, что информация в СМИ станет более достоверной.
Напомним, что после развода с комиком Елена Степаненко невероятно пробразилась. Она похудела, стала выглядеть моложе и сменила стиль в одежде. Сейчас внешность Елены Степаненко и стойкость ее характера вызывают лишь восхищение.
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