"В Новый год с новыми отношениями": Степаненко сделала заявление о связи с молодым любовником

В Сети прогремели сплетни о том, что Елена Степаненко закрутила роман со своим помощником подобно тому, как ранее поступил ее экс-супруг Евгений Петросян. Елена Степаненко решила пролить свет на ситуацию и прокомментировала связь с молодым напарником.

Семейные тайны Евгения Петросяна, как и личная жизнь Елены Степаненко, стала все более обсуждаемой после развода юмористов. В 2018 году как гром среди ясного неба грянул разлад в семье артистов, так как Евгений Петросян влюбился в свою помощницу. 32-летний брак знаменитых шутников завершился скандалом и разделом имущества. В последствии Евгений Петросян женился на молодой возлюбленной и даже вновь стал отцом, а о романтических отношениях Елены Степаненко до недавнего времени не было ничего известно. Сейчас же вовсю расходятся сплетни о том, что 67-летняя юмористка неравнодушна к своему 30-летнему ассистенту.

Елена Степаненко была возмущена тем, что ей приписали новый роман. Она заявила, что ее любовная связь с помощником не больше, чем выдумка. "Вся страна вступает в Новый год с новыми отношениями счастья, любви, здоровья, успеха и хорошего настроения на весь год!", – заявила артистка. Она надеется, что информация в СМИ станет более достоверной.

Напомним, что после развода с комиком Елена Степаненко невероятно пробразилась. Она похудела, стала выглядеть моложе и сменила стиль в одежде. Сейчас внешность Елены Степаненко и стойкость ее характера вызывают лишь восхищение.