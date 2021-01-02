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"В Новый год с новыми отношениями": Степаненко сделала заявление о связи с молодым любовником

Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети прогремели сплетни о том, что Елена Степаненко закрутила роман со своим помощником подобно тому, как ранее поступил ее экс-супруг Евгений Петросян. Елена Степаненко решила пролить свет на ситуацию и прокомментировала связь с молодым напарником.
прочитано 1376 раз

Семейные тайны Евгения Петросяна, как и личная жизнь Елены Степаненко, стала все более обсуждаемой после развода юмористов. В 2018 году как гром среди ясного неба грянул разлад в семье артистов, так как Евгений Петросян влюбился в свою помощницу. 32-летний брак знаменитых шутников завершился скандалом и разделом имущества. В последствии Евгений Петросян женился на молодой возлюбленной и даже вновь стал отцом, а о романтических отношениях Елены Степаненко до недавнего времени не было ничего известно. Сейчас же вовсю расходятся сплетни о том, что 67-летняя юмористка неравнодушна к своему 30-летнему ассистенту.

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Елена Степаненко была возмущена тем, что ей приписали новый роман. Она заявила, что ее любовная связь с помощником не больше, чем выдумка. "Вся страна вступает в Новый год с новыми отношениями счастья, любви, здоровья, успеха и хорошего настроения на весь год!", – заявила артистка. Она надеется, что информация в СМИ станет более достоверной.

Напомним, что после развода с комиком Елена Степаненко невероятно пробразилась. Она похудела, стала выглядеть моложе и сменила стиль в одежде. Сейчас внешность Елены Степаненко и стойкость ее характера вызывают лишь восхищение.

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Автор: 2 января 2021, 14:51 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

комментарии

Ответить:

Гость
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Да, стала страшна! И чем хорош ее стиль одежды стал? Выйдет на сцену постоянно в колхозных юбках в пол с широкими поясами, все хочет подчеркнуть свою " осиную" талию, и кофтах не краше, чем у доярки их Хацапетовки.
Гость
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Очаровательная женщина. Именно она была магнитом, который притягивал к шоу Петросяна. Хочется ей пожелать всего самого хорошего и быть счастливой в личной жизни, с достойным мужчиной! А Петросян сделал непоправимую ошибку. И это ради очень неприятной, отталкивающей, хамовитой, ничего из себя не представляющей непорядочной во всём , но молодой поганки.
Гость
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Старая дура,выступает все на одной ноте.Достала уже своим мельканием.Все из кожи лезет,чтоб переплюнуть Петросяна. Тема одна-женщины дуры.А сама и оказалась из-за чрезмерного самолюбования.одна.Превратила себя в мумию.Смотреть жутко на нее.
Гость
Ответить
А почему ппп иии зззддд уу пришила сбоку?Это и есть естественный размер её старой лоханки!
1

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