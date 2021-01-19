Отрабатывает неотвратимую карму: проблемам Муцениеце нашли неожиданное объяснение

Минувший, 2020 год был для актрисы непростым. Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Знаменитость много месяцев посвятила тому, чтобы спасти этот союз, однако ее старания оказались тщетными. Ведический астролог Анна Гехман заглянула в будущее Агаты Муцениеце, а также нашла источник многих проблем звезды.

Агата Муцениеце родилась 1 марта 1987 года – Луна в Скорпионе. Луна здесь поражена. С одной стороны Скорпион водный знак и для Луны это родная стихия, но с другой, управителем Скорпиона является Марс, а он даст вспыльчивость, импульсивность, повышенную эмоциональность. Это вода с огнем! Это очень сексуальный, притягательный человек. Но очень обидчивый и мстительный. С такими людьми сложно жить. Они очень ревнивы, требуют к себе постоянного внимания, придирчивы.

У этих людей много противоречий, частая смена настроений, то они расстроены, то испуганы, то возбуждены. Океан страстей!

Скорпион или Вришчика – отвечает за восьмой дом, символизирующий "прарабдха карму". Это неотвратимая карма, которую мы отрабатываем в этом воплощении. Человек не может найти объяснения происходящим событиям. Он не понимает за что ему все это. Восьмой дом – дом мистики и, оказываясь здесь, Луна даст хорошую интуицию и связь с потусторонним миром, а так же панические атаки, так как Луна в этом доме в падении. Это может вызывать массу проблем в жизни натива.

Луна, оказываясь в этом созвездии, даст отработку, связанную с домом, домочадцами, финансами и связано это будет с женщинами-родственницами. Жизнь такого человека явно будет непростой.

Агата выбирает мужчин красивых, творческих и импульсивных, с марсианской энергией. А теперь представьте, как будет реагировать такой мужчина на частую смену настроений. Сложно.

2021 год принесет Агате исполнение ее самых заветных желаний ближе ко во второй половине года. Все, что она планировала, к чему стремилась, все исполнится. У нее будет творческий подъем в этом году. Возможно, ей захочется взять в руки перо и начать писать.

Ей так же придется переживать по поводу младших сестер, но все это временно. Все разрешится наилучшим образом.

Агату Муцениеце ожидает много поездок по стране. Но несмотря ни на что, в 2021 году ей захочется чаще бывать одной, спрятаться от суеты и людей, хотя круг ее общения очень расширится.