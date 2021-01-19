Постоянная боль: после ковида у Бородиной начались проблемы со здоровьем

Коронавирус не щадит никого. Независимо от того, есть ли у человека деньги и связи, вирус может как пощадить, так и убить. Ковид перенесли уже многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них Ксения Собчак, Евгений Петросян, Елена Ксенофонтова и многие другие. Многие жизни ковид унес...
Ведущая Ксения Бородина рассказала, что столкнулась с проблемами после перенесенного вируса. Она испытывает постоянную боль в глазах. Ковидом она переболела в августе прошлого года, но последствия оказались отдаленными.
"У меня всегда было стопроцентное зрение. Я вдаль вижу хорошо, никогда не было с этим проблем. Болят глаза, ощущение, что пелена на глазах", – пожаловалась Ксения в своем "Инстаграм".
Как известно, коронавирус обостряет все хронические заболевания в организме человека. Возможно, зрение оказалось для Ксении Бородиной слабым местом.
Телеведущая тяжело перенесла коронавирус, хотя компьютерная томография не показывала у нее поражение легких. Несколько дней Бородина думала, что у нее просто орви. Потом пропало обоняние и стало ломить все тело. Она поняла, что это ковид. К счастью, телеведущей удалось выздороветь без антибиотиков.
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