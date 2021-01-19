Постоянная боль: после ковида у Бородиной начались проблемы со здоровьем

В 2019-м году мир пошатнула эпидемия коронавируса. Многим уже известно, что мало пережить сам ковид. Не так страшен вирус, как его последствия... Такие проблемы начались у ведущей Ксении Бородиной.

Коронавирус не щадит никого. Независимо от того, есть ли у человека деньги и связи, вирус может как пощадить, так и убить. Ковид перенесли уже многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них Ксения Собчак, Евгений Петросян, Елена Ксенофонтова и многие другие. Многие жизни ковид унес...

Ведущая Ксения Бородина рассказала, что столкнулась с проблемами после перенесенного вируса. Она испытывает постоянную боль в глазах. Ковидом она переболела в августе прошлого года, но последствия оказались отдаленными.

"У меня всегда было стопроцентное зрение. Я вдаль вижу хорошо, никогда не было с этим проблем. Болят глаза, ощущение, что пелена на глазах", – пожаловалась Ксения в своем "Инстаграм".

Как известно, коронавирус обостряет все хронические заболевания в организме человека. Возможно, зрение оказалось для Ксении Бородиной слабым местом.

Телеведущая тяжело перенесла коронавирус, хотя компьютерная томография не показывала у нее поражение легких. Несколько дней Бородина думала, что у нее просто орви. Потом пропало обоняние и стало ломить все тело. Она поняла, что это ковид. К счастью, телеведущей удалось выздороветь без антибиотиков.



