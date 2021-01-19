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"Похоронить не получится": убитая горем Бородина сообщила о кремации члена семьи

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В семье Ксении Бородиной случилось горе. Телеведущая решила рассказать об этом поклонникам, разместив в "Инстаграм" фотографию.
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Ксения Бородина очень любит животных. В доме телеведущей есть как кошки, так и собаки. Они являются не только членами семьи, но и настоящими звездами "Инстаграм", поскольку знаменитость часто публикует их снимки в своем аккаунте.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Так, поклонники Бородиной недавно узнали, что британский кот Шанти пропал. После этого ведущая реалити-шоу "Дом-2" приютила новое животное – мейн-куна Каспера. Как Ксения, так и ее домочадцы были в восторге от пушистика. Каспер покорил их своей грацией.

К сожалению, молодой питомец прожил недолго. Во вторник, 19 января, Ксения, убитая печальным событием, сообщила, что кота кремировали. Бородина опубликовала снимок, на котором запечатлена коробочка с прахом животного и ошейник, который был на шее Каспера.

"Пока такие морозы, похоронить не получится", – написала знаменитость.

Ксения Бородина предаст прах земле, когда станет теплее. 19 января в Москве, действительно, очень холодно. В Крещенский сочельник температура воздуха составляла -20 градусов. Потепление ожидается в ближайшие дни: до 0 градусов.

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Автор: 19 января 2021, 09:43 Источник: Instagram
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