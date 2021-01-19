Чехова на отдыхе прикрыла срам одеялом

Анфиса Чехова проводит отпуск в Сочи. Ведущая наслаждается морскими пейзажами и хвастается снимками.

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте серию фотографий из отеля "Чайка", где остановилась. На них она в своем номере – правда, в весьма откровенном виде. Анфиса Чехова стоит у окна в одних трусах, прикрыв обнаженную грудь одеялом.

"Думаю, что море лучше любого психолога, успокаивает, наполняет мудростью и энергией, гармонизирует и приводит мысли в порядок. Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и все встает на свои места", – поделилась мыслями теледива. Поклонники порадовались за свою любимицу.

Многие заметили, что 43-летняя Анфиса Чехова стала выглядеть заметно моложе своих лет. "Анфиса, вы здесь прямо как пятиклассница", "Очень хорошенькая, нежная, Афродита", – высказались подписчики.

Напомним, недавно в свой день рождения 43-летняя Анфиса Чехова отправилась в путешествие в Эмираты. Рядом с ней был ее друг Эдуард Демченко. Многие поклонники считают, что он является любовником знаменитости, но сама ведущая отрицает любовную связь с ним.

Так или иначе, Анфиса Чехова не скрывает знаков внимания от некоего мужчины и активно делится новостями в своем "Инстаграм". Ранее Анфиса Чехова блеснула в своем микроблоге дорогим подарком от тайного воздыхателя. Поклонники гадают, кто же украл сердце обворожительной ведущей.