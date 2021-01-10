Анфиса Чехова вновь вывалила грудь перед камерой

Телеведущая решила, что украшению, которое она подарила себе на день рождения, срочно нужна достойная пара. Страсть Анфисы к двойным кольцам только усилила желание приобрести новые бриллианты.
Так, на руке Чеховой появилось еще одно колечко с дорожкой из камней. Несмотря на все старания дивы, многочисленная аудитория в первую очередь разглядела большой бюст, а не украшение на ее пальце.
Если бы не полупрозрачное бра и глубокий вырез, возможно, что у кольца мог бы быть шанс. Поклонники подметили, что Анфиса не самый выгодный поставщик рекламы. Ведь создатели драгоценностей явно ожидали другой реакции общественности.
"Взгляд сразу падает ниже. Никто и не заметил ваше новое кольцо, одна грудь в кадре", – подметили пользователи.
Зато Чехова расписала все плюсы компании, предоставившей ей бриллиантовое кольцо. Телеведущая подметила, что драгоценные камни – это не только эстетическое удовольствие, но и ценное вложение.
Остается только гадать, заработает ли Анфиса на своей новой инвестиции. Но не стоит отрицать, что общественное внимание она уже завоевала.
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