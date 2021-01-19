"Стал унылым г": создатель "Дома-2" назвал истинную причину краха шоу

За боле чем десять лет существования шоу "Дом-2" стало как родное для многих телезрителей. Его закрытие стало ударом для его поклонников. Создатель проекта рассказал с горечью о своем детище.



Российский шоумен Валерий Комиссаров создал проект "Дом-2" много лет назад как развлекательное шоу. И уж конечно, он и подумать не мог, что в конце концов его детище превратится в такой позорный балаган.

По словам Валерия Комиссарова, шоу "Дом-2" убили силиконовые девушки с пельменями вместо губ. В результате проект "стал унылым г". По мнению 55-летнего артиста, проект еще можно спасти. Комиссаров настолько сильно переживает развал проекта, что предложил директору ТНТ Роману Петренко выкупить права на шоу. Как пишет Starhit, права на проект можно купить всего за один доллар. Шоу признано убыточным.

Шоу "Дом-2" существовало 17 лет. На ТНТ оно с грохотом провалилось и потеряло свою аудиторию. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса ранее признавались, что на проекте остались одни фрики, которым нечем удивить публику кроме своего уродства.

Валерий Комиссаров признался, что если проект провалился на ТНТ, то на другом канале он вряд ли будет успешен. Однако создатель скандального шоу надеется на лучшее.

"Люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах", – сказал Комиссаров. По его мнению, многим жителям российских городов недоступны такие преображения внешности, как у убывших участников шоу. Поэтому программу и перестали смотреть.

Шоумен пожалел, что на проекте не стало таких звезд, как Водонаева, Бузова и Меньщиков...