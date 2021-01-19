Бросила больного: обиженный отец выпустит разгромный фильм о Меган Маркл

Отец Меган Маркл проработал на телевидении 50 лет. Теперь он решил организовать яркое возвращение и заявил о намерении снять документальный фильм о жизни со своей дочерью. Завершение работы планируется уже в этом году. Ранее герцогиня заявляла о прекращении любых отношений с родителем.

По его словам, картина будет намного более правдива, чем то, что уже показывали. Фильм начнется с его жизни, но затем охватит период школьных лет Меган. Если учесть тот факт, что отец не одобряет поведение дочери и несколько раз жаловался на то, что она бросила его в тяжелом состоянии, то можно посочувствовать Меган и ее репутации. Многие считают, что фильм получится разгромным.

Как сообщает The Sun, Томас Маркл намерен показать их историю такой, какой она была. Он утверждает, что у них была хорошая жизнь, "вплоть до ее первого брака и переезда в Канаду". "Я освещу жизнь Меган, ее взросление, школьные годы до момента, когда она пошла в колледж, а также начало ее карьеры", – рассказал он. Также отец Меган подчеркнул, что в фильм войдут видеозаписи и фотографии, которые никогда не появлялись на просторах Сети. Он уверен: материал получится отличным.

Также Маркл считает, что предыдущая кинокартина о семье была плохо отредактирована. Неверные даты, слишком много оценочных суждений. По его мнению, все должно быть сухо и понятно, что не может не пугать, учитывая уже расшатанную репутацию Меган.

Напомним, в прошлом году после очередного скандала отец Меган Маркл заявил, что не принимает то, как протекает жизнь его наследницы. "Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она является сегодня", – отметил он тогда.

