Довела до слез: сестра публично издевается над Меган Маркл

Саманта Маркл планирует выпустить книгу на 330 страницах о детстве и юности сводной сестры. Ходят слухи, что это история совсем не о честной и добропорядочной простушке. По словам критиков, "книга убьет авторитет Меган и приравняет ее к главным злодеям".



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