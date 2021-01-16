Довела до слез: сестра публично издевается над Меган Маркл

1 февраля на всех интернет-площадках и в газетных киосках в США появится книга под названием "Дневник сестры принцессы Пуши, часть 1". 56-летняя родственница Меган Маркл – Саманта работает над выпуском разоблачающего чтива с 2016 года.
Источники утверждают, что новость об этом довела Меган до слез. Поговаривали, герцогиня Сассекская всегда знала, что сводная сестренка использовала ее в корыстных целях. Как сообщает "Barnes & Noble", Саманта обещает, что издание раскроет всю правду о звезде. Сама Меган не спешит читать о себе 330 страниц текста.
Напомним, что сводные сестры семейства Маркл виделись в последний раз в 2008 году во Флориде. Уже тогда девушка называла младшенькую "бесчеловечной социальной альпинисткой". Остается только гадать, что послужило главной причиной развития семейного конфликта.
Ранее сообщалось, что Меган Макрл вместе с принцем Гарри отказалась от социальных сетей. Королевская пара больше не планирует возвращаться в "Twitter" и "Facebook", где они публиковали личные наблюдения и совместные фотографии. Все новости из жизни звезд теперь публикуются на официальной странице их благотворительного фонда.
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