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Довела до слез: сестра публично издевается над Меган Маркл

Довела до слез: сестра публично издевается над Меган Маркл

Меган Маркл. Фото:Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com
Саманта Маркл планирует выпустить книгу на 330 страницах о детстве и юности сводной сестры. Ходят слухи, что это история совсем не о честной и добропорядочной простушке. По словам критиков, "книга убьет авторитет Меган и приравняет ее к главным злодеям".
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1 февраля на всех интернет-площадках и в газетных киосках в США появится книга под названием "Дневник сестры принцессы Пуши, часть 1". 56-летняя родственница Меган Маркл – Саманта работает над выпуском разоблачающего чтива с 2016 года.

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Меган Маркл актриса

Источники утверждают, что новость об этом довела Меган до слез. Поговаривали, герцогиня Сассекская всегда знала, что сводная сестренка использовала ее в корыстных целях. Как сообщает "Barnes & Noble", Саманта обещает, что издание раскроет всю правду о звезде. Сама Меган не спешит читать о себе 330 страниц текста.

Напомним, что сводные сестры семейства Маркл виделись в последний раз в 2008 году во Флориде. Уже тогда девушка называла младшенькую "бесчеловечной социальной альпинисткой". Остается только гадать, что послужило главной причиной развития семейного конфликта.

Ранее сообщалось, что Меган Макрл вместе с принцем Гарри отказалась от социальных сетей. Королевская пара больше не планирует возвращаться в "Twitter" и "Facebook", где они публиковали личные наблюдения и совместные фотографии. Все новости из жизни звезд теперь публикуются на официальной странице их благотворительного фонда.

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Автор: 16 января 2021, 13:23 Источник: Barnes & Noble ✓ Надежный источник
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Двойник Маркл показала роскошные формы

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