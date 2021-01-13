Кончаловский вытер ноги о Хмельницкую: почему паре не суждено было пожениться

Егор Кончаловский и Алена Хмельницкая встретились случайно. Он ехал мимо на машине с приятелями и притормозили возле идущей мимо девушки. Ею оказалась Алена. Тогда Егор повел себя грубо и саркастично пошутил над девушкой. Со стороны это выглядело так, как будто он вытер о нее ноги, Он заявил:
"А, это ты. А мы думали, какая-то симпатичная девушка". И уехал. Тогда она не придала этому особого значения. Но самое интересное, как выяснилось, было впереди.
Алена Хмельницкая рассказала в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1" о причинах, по которым рассталась с Егором Кончаловским.
После той встречи Егор разыскал номер ее телефона через знакомых, Они стали встречаться. Но пожениться им было не суждено. Никаких серьезных планов на создание семьи у них не было, поэтому через некоторое время пара рассталась.
"Все было просто и недолго. Мы были молоды. Никто не думал создавать семью. Это был легкий роман", – рассказала Алена Хмельницкая.
Алена Хмельницкая более 20 лет была женой режиссера Тиграна Кеосаяна, но в 2014 году брак развалился. У актрисы две дочки от него. Сейчас Алена в отношениях с предпринимателем, который моложе ее на 13 лет.
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