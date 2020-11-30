Превращается в обузу: почему жена разводится с Кончаловским

Долгое время Спиркина не комментировала известие о разводе. Лишь сейчас Ольга решилась на признание. В свежем интервью звезда отечественных сериалов назвала причину разрыва.
По словам Ольги, Дмитрий пристрастился к спиртному. Спиркина устала бороться с вредной привычкой мужа.
"Он не изменял мне, но пил. Он просто любит выпивать, он не скрывает даже", – сказала знаменитость.
Спиркина подчеркнула, что тщательно следит за собственным здоровьем и внешним видом. Актриса не курит, позволяет себе не более двух бокалов вина и правильно питается. Знаменитость считает, что настоящий мужчина должен следить за собой. Ольга не будет терпеть рядом человека, который постепенно превращается в обузу.
Между тем Дмитрий Кончаловский надеется, что жена одумается. Он готов забыть об алкоголе ради Спиркиной.
Дмитрий не скрывает, что все еще влюблен в Ольгу. Он считает артистку своей второй половинкой. Кончаловский полагает, что у их отношений есть будущее.
Племянник известного режиссера признался, что любит приложиться к рюмке, однако обвинения в зависимости от спиртного опроверг. Дмитрий Кончаловский заметил, что его жена представила ситуацию в сильно преувеличенном виде.
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