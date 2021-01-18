Возлюбленный Бузовой упал на колени перед другой женщиной

Партнершей артиста стала двукратная чемпионка мира и Европы Дарья Палей. Пара представила страстный танец "Ча-ча-ча" на песню Монатика "Кружит". По задумке парень изображал счастливчика, который выиграл в казино крупную сумму денег.
В качестве реквизита участники шоу "Танцы со звездами" использовали бутафорские купюры, которые в определенный момент начали сыпаться с потолка. Как раз эта деталь и подвела Давида Манукяна. Артист поскользнулся на бумаге и упал на колени перед Дарьей Палей. К счастью, удар оказался не очень сильным, и молодой человек смог продолжить выступление.
Когда пара дотанцевала номер, возлюбленный Ольги Бузовой признался, что во время репетиций купюры падали совсем по-другому. Также артист добавил, что не очень комфортно чувствует себя на паркете из-за лишнего веса. За время подготовки к шоу "Танцы со звездами" Давид Манукян заметно похудел, но этого пока недостаточно. Как отметил исполнитель, сейчас он весит около ста килограммов и для удобства ему нужно сбросить еще 15 кило.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Ольга Бузова вышла замуж за своего избранника. Пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Возлюбленный артистки подтвердил, что теперь они официально муж и жена.
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