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Шоу-бизнес
Рудковская спустила более миллиона рублей на завтрак

Рудковская спустила более миллиона рублей на завтрак

Яна Рудковская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Сегодня дива – не только успешный продюсер, но и популярный блогер. За ее страницей в "Инстаграм" следят более 4,5 миллионов подписчиков. Звезда славится тем, что часто демонстрирует люксовую одежду и дорогие предметы декора.
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Также у нее есть собственная рубрика, связанная с едой. Яна Рудковская часто выкладывает фотографии роскошных завтраков и ставит под ними свой хештег. Особое место в сердце продюсера занимает посуда.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Журналисты выяснили, что на ней супруга Евгения Плющенко совершенно не экономит. В начале года в ее блоге появилась фотография завтрака, оформленного в красных тонах. Оказалось, что массивная стеклянная ваза для цветов обошлась Рудковской в 400 тысяч рублей, каждая тарелка стоила около 13 тысяч рублей, а столовые приборы от бренда Dior – более 30 тысяч рублей. По подсчетам СМИ, суммарная стоимость лишь набора, представленного на снимке, составляет около миллиона рублей.

К этому виду творчества Яны Рудковской крайне иронично относится журналистка Ксения Собчак. Ранее она выкладывала пост и показывала, как есть гречку с котлетой на завтрак, поставив под ним хештег дивы. "Ну, что, Яночка, съела? Вот это я понимаю рубрика, а у тебя непонятно что вообще!" – язвительно отмечала она.

Отметим, сама Яна Рудковская привыкла к критике своего "дорогого" образа жизни. Обычно продюсер никак не реагирует на подобные выпады со стороны пользователей и коллег.

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Автор: 18 января 2021, 15:18 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
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