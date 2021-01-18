Заподозренная в беременности Нинидзе сообщила о страшной болезни

Нино Нинидзе и Максим Виторган встречаются уже больше года. Фанаты пары надеются, что в ближайшее время артисты свяжут себя узами брака и решатся на общего наследника. В понедельник 18 января актриса в личном блоге сообщила о страшной болезни.

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