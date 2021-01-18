Заподозренная в беременности Нинидзе сообщила о страшной болезни

Артистка опубликовала снимок с двумя тестами на ковид с отрицательным результатом. Как отметила знаменитость, это была очень долгожданная фотография в 2021 году. "Мы выжили и я не сошла с ума! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Нино Нинидзе.
Как оказалось, подруга Максима Виторгана заболела коронавирусом почти сразу после праздников. Вместе с ней слег и сын – пятилетний Саша. По словам актрисы, первые сутки ребенку было очень плохо и его сильно лихорадило. О своем самочувствии девушка рассказывать не стала, но отметила, что болезнь позади. Правда, вкусы и запахи к Нино Нинидзе пока не вернулись.
Стоит отметить, что Максим Виторган всячески поддерживал возлюбленную во время болезни. Фотографию с отрицательными тестами на ковид актриса сделала на фоне охапки цветов. "Спонсор фона @mvitorgan", – заявила девушка.
Напомним, ранее появились слухи о том, что Нино Нинидзе готовится подарить своему бойфренду ребенка. Артистка опубликовала в личном блоге снимок с Максимом Виторганом, на котором у него неоднозначное выражение лица. "Может она сообщила, что беременна на этом кадре?" – подумали подписчики.
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