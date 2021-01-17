"Малыша ждут": поклонники поздравляют Нинидзе с беременностью

Любовный союз Нино Нинидзе и Максима Виторгана давно приковывает внимание россиян. Пользователи Сети подозревают, что совсем скоро у артистов появится малыш.

В своем инстаграм-канале Нино Нинидзе поделилась трогательным снимком вместе со знаменитым возлюбленным. Фото было сделано во время путешествия пары в азиатское государство Оман. В кадре актриса и ее избранник позируют на фоне цветущих раскидистых деревьев розового и белого цвета: Максим Виторган сидит на фрагменте декоративного забора и прижимает к себе партнершу, которая стоит к нему лицом. Россияне обратили пристальное внимание на яркое и запоминающееся платье Нино цвета фуксии, но больше всего их озадачили эмоции, которые Максим испытывал во время фотосессии.

На снимке лоб Виторгана сморщен так, будто мужчина сильно разнервничался и заплакал. Пользователи Сети начали гадать, почему артиста захлестнули бурные эмоции в таком прекрасном месте и с такой замечательной женщиной.

Многие подписчики Нино Нинидзе решили, что во время съемки Максим Виторган узнал, что вновь станет отцом. "Может она сообщила, что беременна на этом кадре? "Почему он несчастен, что у него болит?", "Как трогательно...", "Малыша ждут", – выразились россияне. Однако беременность актрисы никак не подтверждалась, поэтому комментаторы не исключили версию о том, что Максим Виторган просто щурился от яркого солнца.