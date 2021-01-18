"Без диет и грусти": сильно похудевшая Долина шокировала народ осиной талией

На снимке артистка предстала в облегающем синем платье в пол. Судя по всему, элегантный наряд знаменитость выбрала для новой фотосессии. Звезда игриво улыбается в камеру и позирует, подняв руки. Наряд выгодно подчеркивает фигуру певицы.
Поклонники пришли в восторг от образа Ларисы Долиной. Они отметили, что у артистки невероятная талия! "Как она снова так сильно похудела? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – задались вопросом подписчики. По словам дочери, артистка смогла вернуть прежнюю форму благодаря правильному питанию. "Образ жизни и питания ) без диет и грусти", – написала Ангелина.
"Так она же Богиня ! Почему? Да потому что сам Господь наградил таким Даром, Голосом , Талантом ! И мудрым характером ! Обожаю", "Лариса Александровна божественно красива!", "Лариса Александровна божественно красива!", "Максимум 25! Богиня безумно горжусь своим кумиром", "Какая фигура потрясающая", "Просто – Queen! Шикарнейшая!" – написали в комментариях.
Напомним, ранее появились слухи о том, что у Ларисы Долиной новый роман. Артистка не стала отрицать информацию, но и не подтвердила ее. "Это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю", – отметила певица.
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