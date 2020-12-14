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Пришитая к ушам кожа: Долина стала похожа на Моисеева

Пришитая к ушам кожа: Долина стала похожа на Моисеева

Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Лариса Долина умеет удивить – смелым нарядом, экстравагантным образом, ярким макияжем, необычной прической. Каждый выход в свет 65-летней артистки долго обсуждается. Поклонники спорят о платье, укладке, мейкапе. Одни восторгаются тем, как в свои годы эффектно выглядит артистка. Другие же позволяют себе ехидные ухмылки и саркастические комментарии.
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На юбилейной церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" Лариса Александровна выступала с песней "По встречной". Она появилась перед публикой и прессой в неожиданном образе – обтягивающее платье в пол с глубоким декольте, туго завязанные в хвост волосы...

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Правда, кто собирал 65-летнюю артистку на премию, осталось загадкой. Она как-то заявила, что сама себе стилист – доверяет только своему вкусу и образы тоже самостоятельно подбирает. Видимо, столь смелый и запоминающийся поход на "Золотой граммофон" не стал исключением.

Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Звездные воины", "На Бориса Моисеева стала похожа", "Похожа на певицу Плавалагуну (один из персонажей фантастического фильма "Пятый элемент" – Прим. ред.), "Зомби-апокалипсис", "Неужели люди не понимают свой возраст и не видят себя со стороны?", "Похожа на трансвестита", – глумятся люди в комментариях на странице в социальной сети.

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Причем некоторые заподозрили 65-летнюю звезду в том, что волосы они нарастила, а на лице сделала подтяжку. Что, конечно, ерунда. Особо придирчивые даже рассмотрели швы от якобы вмешательства пластического хирурга возле ушей, хотя ничего похожего нет в реальности. "Лысая башка с приклеенными патлами и кожа, пришитая к ушам", – язвят злые люди. Которые, конечно, просто завидует всегда яркой, молодой и блистательной исполнительнице.

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Автор: 14 декабря 2020, 09:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

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