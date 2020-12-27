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Шоу-бизнес

"Лариса дает жару": Долина в пикантном наряде явилась на праздник

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поговаривают, что исполнительница никогда не боялась экспериментировать. Лариса Долина одна из первых начала носить обтягивающие брюки, рисковать шикарными волосами ради химической завивки и оголять область декольте. Вот и на этот раз артистка ярче всех сияла на дне рождения старого приятеля.
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Напомним, что несколько лет подряд Лариса Долина боролась с лишним весом. Звезда российского шоу-бизнеса нашла в себе силы и прожила период бушующей пандемии коронавируса с пользой. За это время певица успела похудеть на пару килограммов.

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А уже осенью этого года Долина разъезжала по различным фестивалям. Там ей и удалось "выгулять" свои обновленные наряды. На смену пышным юбкам и пестрым платьям пришли лаконичные костюмы, элегантные кожаные жакеты и грубые ботинки.

Более того, Лариса Александровна сделала себе дреды, чтобы в очередной раз напомнить о своем внутреннем возрасте. Похоже, что певица чувствует себя лет на 25. Ведь она не только на шоу Ивана Урганта заявилась в таком виде, но и посетила праздник, посвященный юбилею Евгения Маргулиса.

Долина в кожаных брюках и молочном жакете спела для гостей и именинника. Поклонники в свою очередь поразились тому, какая артистка стала стройная. Многочисленная аудитория разделилась на два лагеря. Одни раскритиковали исполнительницу и намекнули на ее преклонный возраст. Другие же поддержали кумира, посоветовав и дальше наслаждаться жизнью.

"Лариса Александровна дает жару! Ух, всем бы звездам так. А то жалуются на увядающую молодость и нехватку денег. Берите пример с Ларисы!", – восторженно написали пользователи.

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Автор: 27 декабря 2020, 22:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
старая лысая бабка, вся рябая, перетянутая и страшная, как атомная война
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