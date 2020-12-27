"Лариса дает жару": Долина в пикантном наряде явилась на праздник

Поговаривают, что исполнительница никогда не боялась экспериментировать. Лариса Долина одна из первых начала носить обтягивающие брюки, рисковать шикарными волосами ради химической завивки и оголять область декольте. Вот и на этот раз артистка ярче всех сияла на дне рождения старого приятеля.

прочитано 437 раз