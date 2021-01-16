"Все меньше на Земле": Смерть Грачевского стала для Лолиты личной трагедией

Кончина 71-летнего Бориса Грачевского стала потрясением для многих знаменитостей, в том числе и для Лолиты Милявской. Звезда сделала заявление в память об усопшем кинорежиссере.

14 января на всю страну прогремела ужасная новость – умер легендарный создатель "Ералаша" Борис Грачевский. Мужчина оставил след в жизни россиян не только с помощью своего творчества. Его неукротимая харизма, умение поддержать беседу и рассмешить оказывали влияние на многих звезд шоу-бизнеса, с которыми Борис Грачевский был знаком. Для Лолиты Милявской смерть легендарного кинорежиссера стала личной трагедией, так как создатель "Ералаша" был для нее особенным человеком. Покойного сценариста певица отнесла в отдельную категорию людей, которая, по ее словам, со временем уменьшается.

В своем инстаграм-канале поп-дива поделилась редким кадром, на котором она предстала вместе с Борисом Грачевским. На снимке усопший кинорежиссер увлеченно рассказывает что-то Лолите Милявской на ухо, держа в руках бокал для коньяка. "И посмеяться.. и выпить.. и поговорить о творчестве... Все еще есть с кем, но... все меньше на Земле..", – выразилась телеведущая в описании к фото.

Поклонники были растроганы искренним заявлением звездной брюнетки. Они поддержали женщину и выразили чувство скорби, которое испытывают из-за кончины создателя "Ералаша". Многие подписчики инстаграм-канала Лолиты Милявской признались, что выросли на творчестве Бориса Грачевского, и решили, что вместе с ним ушла целая эпоха.

