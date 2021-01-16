"Все меньше на Земле": Смерть Грачевского стала для Лолиты личной трагедией

14 января на всю страну прогремела ужасная новость – умер легендарный создатель "Ералаша" Борис Грачевский. Мужчина оставил след в жизни россиян не только с помощью своего творчества. Его неукротимая харизма, умение поддержать беседу и рассмешить оказывали влияние на многих звезд шоу-бизнеса, с которыми Борис Грачевский был знаком. Для Лолиты Милявской смерть легендарного кинорежиссера стала личной трагедией, так как создатель "Ералаша" был для нее особенным человеком. Покойного сценариста певица отнесла в отдельную категорию людей, которая, по ее словам, со временем уменьшается.
В своем инстаграм-канале поп-дива поделилась редким кадром, на котором она предстала вместе с Борисом Грачевским. На снимке усопший кинорежиссер увлеченно рассказывает что-то Лолите Милявской на ухо, держа в руках бокал для коньяка. "И посмеяться.. и выпить.. и поговорить о творчестве... Все еще есть с кем, но... все меньше на Земле..", – выразилась телеведущая в описании к фото.
Поклонники были растроганы искренним заявлением звездной брюнетки. Они поддержали женщину и выразили чувство скорби, которое испытывают из-за кончины создателя "Ералаша". Многие подписчики инстаграм-канала Лолиты Милявской признались, что выросли на творчестве Бориса Грачевского, и решили, что вместе с ним ушла целая эпоха.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Душ
Бабы в носках
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
мужчины красят ногти