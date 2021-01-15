"Отговаривала делать КТ": близкие Грачевского обвинили в его смерти врача

Борис Грачевский умер 14 января. Причиной смерти режиссера стали осложнения, вызванные коронавирусом. Как сообщали СМИ, легкие знаменитости были поражены на 75%.
О том, что основатель киножурнала "Ералаш" подхватил уханьскую заразу, стало известно в конце декабря. Перед госпитализацией Грачевский некоторое время лечился на дому. Его состояние резко ухудшилось в канун Нового года.
По словам актрисы Ларисы Преториус, которая дружила с Борисом Юрьевичем 35 лет и до последнего момента держала с ним связь, рассказала, что зараженный коронавирусом режиссер, находясь дома, по телефону связывался с каким-то врачом, который давал ему советы.
Мол, состояние Грачевского стало ухудшаться после консультаций этого специалиста. "Вот она и налечила. <...> [Врач] отговаривала делать компьютерную томографию", – сказала Преториус. В итоге режиссер все-таки решился обследоваться. Результаты КТ были неутешительны. Тогда стало понятно, что без госпитализации не обойтись.
Также Преториус не стала скрывать, что Борис Грачевский сказал перед тем, как его ввели в кому. Режиссер, находясь в реанимации, в телефонном разговоре с близкими пожаловался на затрудненное дыхание.
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