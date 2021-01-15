"Отговаривала делать КТ": близкие Грачевского обвинили в его смерти врача

Родственники Бориса Грачевского разбиты горем. Они надеялись, что режиссер сможет оправиться от ковида. Врачи 52-ой городской больницы делали все, чтобы основатель киножурнала "Ералаш" пришел в норму, но их попытки оказались тщетны. Близкие догадываются, почему так произошло.

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