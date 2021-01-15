Что прохрипел Грачевский за несколько минут до комы

Накануне вечером стало известно, что Борис Грачевский скончался в одной из московских больниц. Художественный руководитель "Ералаша" так и не вышел из комы, в которую его ввели врачи в надежде, что это поможет организму восстановиться от последствий ковида.

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