Что прохрипел Грачевский за несколько минут до комы

Родные и друзья до последнего верили, что артист сможет выкарабкаться из ужасного состояния. Еще неделю назад создатель киножурнала переписывался со знакомыми, делился фотографиями маленького сына и заверял, что все будет хорошо. Но увы, сердце 71-летнего Бориса Грачевского не выдержало.
Лариса Преториус, которая дружила с худруком "Ералаша" 35 лет, рассказала, что до последнего была с ним на связи. Она общалась с товарищем за несколько минут до того, как его ввели в кому. "Последние его слова перед тем, как ввели в кому: "Хреново, нечем дышать!" – поделилась женщина.
Скорее всего, свою последнюю фразу Борис Грачевский уже прохрипел, ведь при поражении легких в 75% говорить внятно довольно сложно. По словам Ларисы Преториус, на самом деле болезнь затронула даже больший процент бронхов, чем сообщалось ранее – почти 85%.
Подруга считает, что столь печальных последствий можно было бы избежать, если бы худрук "Ералаша" сразу бы обратился за специализированной помощью. Она рассказала, что первое время Бориса Грачевского консультировала онлайн какая-то врач, которая строго-настрого запрещала делать КТ и отговаривала от госпитализации. "Вот она их и налечила", – сокрушается Лариса Преториус.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Муж изменяет
Бабы в носках