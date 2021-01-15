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Незадолго до смерти у Грачевского сгорели все сбережения: Большая трагедия

Незадолго до смерти у Грачевского сгорели все сбережения: Большая трагедия

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Грачевский скончался 14 января в одной из московских больниц. Организм так и не смог справиться коронавирусной инфекцией, которой продюсер заразился в декабре прошлого года.
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Многие уверены, что одной из причин, подкосивших здоровье художественного руководителя "Ералаша", стал сильный стресс, от которого он не мог оправиться несколько лет. Ранее артист жаловался, что внезапно закрылся банк, в котором у него хранились средства, предназначенные для создания киножурнала. В итоге все деньги сгорели.

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"Не знаю, как быть и на что снимать новые серии "Ералаша". Там были все заработанные деньги!" – сетовал Борис Грачевский. Он обращался к высокопоставленным друзьям, писал во все инстанции, но ничего поделать уже было нельзя.

Художественный руководитель "Ералаша" жаловался, что в сложный момент никто не предложил ему помощь. По словам продюсера, в банке лежал почти миллион долларов – резервный фонд, которым пользовались, если сотрудникам киножурнала задерживали зарплату.

Стресс, связанный с потерей денег, наложился на онкологическое заболевание, которым Борис Грачевский страдал последние несколько лет. По слухам, артист до самой смерти переживал, что оставил "Ералаш" без "подушки безопасности".

Напомним, несколько дней назад врачи приняли решение ввести 71-летнего продюсера в кому, так они надеялись помочь организму справиться с последствиями коронавирусной инфекции. За день до смерти к Борису Грачевскому приходила жена. Девушку не пустили в реанимацию, ей удалось увидеть супруга лишь через стекло палаты интенсивной терапии.

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Автор: 15 января 2021, 19:29 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

комментарии

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й
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Светлая память Соболезнования всем родным и близким Пусть земля ему будет пухом Конечно.организм был очень истощенСтресс,потомт онкозаболевание.на который наложился этот смертельный вирус Иммунитета не было-----.была только реальная страсть к жизни он был оптимистом и всегда улыбалсяНедавно ведь,только почти две недели назад.был с женой на субботнем вечере Андрея-выглядел хорошо.улыбался и ничего не предвещало трагедии это ужасно больно.несправедливо и так жестоко Он так хотел еще хоть немного пожить
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