В Сеть попали снимки обнаженной дочери Ренаты Литвиновой

Дочь Ренаты Литвиновой снялась обнаженной для мужского журнала MAXIM. 19-летняя Ульяна Добровская позировала в нижнем белье известных брендов, но для некоторых кадров она не постеснялась снять бюстгальтер.
Дочь актрисы долго не раздумывала, когда ей предложили такой эксперимент. Она считает, что 19 лет – идеальный возраст, чтобы сняться для MAXIM. Девушка отметила, что такая фотосессия стала для нее первой.
Литвинова согласна с мнением дочери. "Когда, если не в 19?", – написала она под откровенным снимком дочери, которым поделилась в "Инстаграм". Интернет-пользователи, напротив, недоумевают, для чего Ульяна разделась для мужского журнала. "Зачем", – спросили многие фолловеры, но актриса не стала им отвечать.
Стоит отметить, что Рената тоже позировала для журнала MAXIM. Это было в начале 2000-х. Также актриса снималась для Playboy. В Сети можно найти множество откровенных снимков артистки.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Рената Литвинова отметила 54-летие. В день рождения актриса поделилась нетипичной фотографией. Знаменитость показала, как в подъезде незнакомец подарил ей букет цветов. В тот момент она была облачена в роскошный наряд.
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