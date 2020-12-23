Сгорбилась и пожелтела: Рената Литвинова стала "дворничихой"

В своем "Инстаграм" Рената Литвинова опубликовала новое видео, на кадрах которого предстала на шпильках и с метлой в руках. На первый взгляд показалось, что актриса собралась мести улицу.
Стоит отметить, что Рената настолько вжилась в образ, что была похожа на колдунью в блестящей юбке. Ее лицо стало совершенно желтым – то ли от грима, то ли от освещения, то ли еще от чего... А из-за удлиненного пиджака-пальто оверсайз с чужого плеча казалось, что Литвинова горбится.
Поклонники перепугались и сначала было подумали, что авантюрная актриса решила сменить профессию и пошла мести улицы.
"Думаю наверно лететь собралась, не улицу же мести такой "заслуженной" метлой!!!!!"; "Я не сразу прочитала комментарий Ренаты к этому видео – подумала: Рената изображает дворничиху. Странную такую... но все же, дворничиху", – написали фанаты.
После прочтения текста актрисы в "Инстаграм" становится понятно, что она шутит. Рената Литвинова в тексте публикации рассказала, что таким образом изображает потомственную ведьму.
"Из-за новогодних пробок приходится перемещаться "старым способом", который я еще иногда применяю, но перехожу в стадию невидимости – моя бабушка Фаина всегда так летала!" – написала Рената Литвинова, уходя за угол с метлой в руках.
Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что 53-летняя Рената Литвинова сильно похудела из-за болезни.
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