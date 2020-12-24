Литвинова восхитила россиян кошачьей грациозностью: Бесподобна

В личном блоге Ренаты Литвиновой появилась фотография, которую разместил на своей обложке российский глянцевый журнал. В фотосессии для Vogue актриса предстала в ретро-образе.

На черно-белом снимке артистка изображена в строгом элегантном платье со сложной зоной декольте. Контрастное освещение подчеркивает черты лица актрисы, делая акцент на точеных скулах. Прическа "холодная волна" делает отсылку к моде 30-х годов прошлого века.

Поклонники пришли в восторг от образа Ренаты Литвиновой, отметив, что она невероятно похожа на актрису старого Голливуда. Грациозность артистки сравнили с кошачьей, ведь так изящно изогнуться может далеко не каждая женщина.

"Изящная, грациозная кошечка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Потрясающе красива!", "Вечная красота...неиссякаемая", "В детстве сама себя не понимала, почему мне нравится Рената. Нравилась, нравится и будет нравиться, теперь понимаю почему. Бесподобна", "Фантастически красиво? Словно Галатея, творение Пигмалиона", "Марлен Дитрих, ??????", – написали в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось, что Рената Литвинова сильно похудела из-за болезни. Поклонники стали переживать за здоровье актрисы после того, как она выложила в личном блоге снимок, на котором предстала в открытой одежде. Подписчики сочли, что у звезды чересчур "торчат" плечи.