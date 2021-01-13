Рената Литвинова отметила день рождения в подъезде с бокалом

Актрису поздравили поклонники и многие российские знаменитости. Это которых телеведущая Сати
Спивакова, танцовщик Николай
Цискаридзе, певица Хибла
Герзмава, светская львица Надежда
Оболенцева и другие.
Режиссер известна своим нетривиальным образом. Кроме того, она любит иногда эпатировать публику. Кинодива опубликовала в своем микроблоге в "Инстаграм" фото с незнакомцем, дарящим ей охапку цветов. Примечательно, что при этом они находятся на лестнице в подъезде. В руке Рената Литвинова держит бокал с напитком.
Отметим, что 2020 год выдался непростым для Ренаты Литвиновой. 7 декабря прошлого года выяснилось, что артистка заболела коронавирусной инфекцией. Еще в ноябре звезда театра и кино рассказывала, что регулярно проверяется на COVID-19, так как боится заразить близких, а также сорвать репетиции и монтажи. Но уберечься от заразы ей не удалось.
Напомним, что Рената Литвинова, несмотря на ограничения из-за коронавируса, продолжает работать в театре со своими спектаклями. Актриса отмечала, что ее очень
раздражает создавшееся положение, и она постоянно боится подвести коллег:
сорвать репетиции, спектакли и монтажи. Поэтому знаменитость обязательно носит маску и
дезинфицирует руки.
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