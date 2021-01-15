"Теперь ваша душенька спокойна?": скорбящая Чехова взорвалась из-за травли

Накануне стало известно о смерти художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского. Продюсер скончался на 72-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Анфиса Чехова в личном блоге оплакала уход выдающегося артиста.

В "Сторис" инстаграм-аккаунта телеведущая опубликовала свое последнее совместное фото с Борисом Грачевским. Как отметила знаменитость, снимок был сделан 24 января во время съемок шоу "Звезды сошлись". По словам актрисы, тогда продюсер выглядел отлично, много рассказывал о жене и готовился стать отцом. "Было видно, что был влюблен и счастлив (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анфиса Чехова.

Как добавила артистка, ей горько, что 2021-й и коронавирус не дали Борису Грачевскому дальше наслаждаться своим счастьем. "Буду скучать по твоему чувству юмора и добродушности. Присматривай за нами сверху!" – отметила актриса.

Правда, как оказалось, поклонники не оценили публикацию Анфисы Чеховой. Через несколько часов девушка записала обращение к подписчикам, которые начали травить звезду за то, что она не указала, в январе какого года было сделано фото с Борисом Грачевским.

"Вы серьезно? 24 декабря 2020 года, ровно год назад. Теперь ваша душенька спокойна? Не надо меня исправлять, где я просто скорблю и высказываю соболезнования смерти человека. Что вы за люди такие?" – взорвалась Анфиса Чехова.