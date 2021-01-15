Дважды разведенная сестра Фриске показала нового избранника: Подумала, что Жанна и Шепелев

Как оказалось, избранником сестры Жанны Фриске стал Александр Титов. Роман с симпатичным молодым человеком девушка подтвердила в беседе с журналистами. "Да, у меня новые отношения", – заявила Наталья.
Стоит отметить, что на перемены в личной жизни она намекала еще в декабре прошлого года. Тогда в инстаграм-блоге артистки появилась загадочная фраза, которая гласила, что лучший наряд для женщины – это счастье.
Поклонники неоднозначно отреагировали на фотографию Натальи Фриске с новым молодым человеком. "Я подумала, что это фото Жанны (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "И Шепелева да. Я тоже так подумала", – тут же написали в комментариях под фотографией влюбленных. Впрочем, большинство отметили, что девушка с новым избранником буквально расцвела. Подписчики считают, что пара очень похожа – особенно взглядами.
"Наташа, ты такая красивая! Любуюсь каждый раз", "Суперская пара и фоточка", "Систер вы очень похожи, красивенная", "Ну какая красота! У вас прям взгляд похож....аж до мурашек! Супер", "Клевая и парень симпатичный", "Очень похожи... и смотрите в одну точку вместе крутая фотка", – написали в комментариях.
Напомним, Наталья Фриске дважды была замужем. Первый раз девушка отправилась под венец со своим одноклассником, но союз просуществовал недолго – всего год. Повторно артистка вышла замуж в 2013-м, но два года назад пара развелась.
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