Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский

На 72-м году жизни умер Борис Грачевский. Ранее его госпитализировали в больницу с подтвержденным ковидом. Эта страшная новость пришла на излете 14 января...
Известно, что основатель "Ералаша" заразился коронавирусом 21 декабря. Через шесть дней его госпитализировали, а еще через два перевели в реанимацию. На Рождество режиссера подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна.
Борис Юрьевич находился в палате интенсивной терапии московской больницы № 52. Он был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. Медики оценивала его состояние как стабильно тяжелое, хотя из комы он вышел. Друзья же говорили, что борется не только с пневмонией, которую вызвал коронавирус, но и с бактериальной инфекцией, а процент поражения легких достиг 75...
14 января пришли плохие новости: врачи были вынуждены снова ввести пациента в медикаментозный сон. Но коронавирус победил...
Напомним, Грачевский основал "Ералаш" в 1974 году. Он написал 11 сценариев для этого любимого всеми детского киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл ряд ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.
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