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Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проклятый коронавирус продолжает бушевать. Очередной его жертвой стал любимый всеми Борис Грачевский.
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На 72-м году жизни умер Борис Грачевский. Ранее его госпитализировали в больницу с подтвержденным ковидом. Эта страшная новость пришла на излете 14 января...

Известно, что основатель "Ералаша" заразился коронавирусом 21 декабря. Через шесть дней его госпитализировали, а еще через два перевели в реанимацию. На Рождество режиссера подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна.

Борис Юрьевич находился в палате интенсивной терапии московской больницы № 52. Он был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. Медики оценивала его состояние как стабильно тяжелое, хотя из комы он вышел. Друзья же говорили, что борется не только с пневмонией, которую вызвал коронавирус, но и с бактериальной инфекцией, а процент поражения легких достиг 75...

14 января пришли плохие новости: врачи были вынуждены снова ввести пациента в медикаментозный сон. Но коронавирус победил...

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, Грачевский основал "Ералаш" в 1974 году. Он написал 11 сценариев для этого любимого всеми детского киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл ряд ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

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Автор: 14 января 2021, 22:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Борис Грачевский показал свой кабинет

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Что будет с Ералашем?
Инна
Ответить
К сожалению, не берёгся!Присутствовал на многих днях рождения, жена молодая, хотел вывести.... Светлая память!!
ВАСЬЯ
Ответить
Светлая память человеку-легенде.
Гость
Ответить
А Садальский публиковал фото из реанимации и делал из этого цирк, дошутился и доослился, а человека <цензура> он-человек, жалко
Татьяна
Ответить
Жизнерадостный был человек, всегда с улыбкой . Что тут скажешь. Жаль.
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