Оксана Самойлова приготовила семье жуткий подарок

Оксана Самойлова устроила домочадцам сюрприз перед Новым годом. Жена рэпера Джигана организовывала запоминающееся мероприятия для своих детей.

Оксана Самойлова показала видео, на котором заснят праздник для дочерей и сына. Блогерша третий год подряд организует Новый год со сказочными героями для Ариелы, Леи и Майи. В следующем году ее наследник Давид присоединится к сестрам.

В своем инстаграм-аккаунте модель сообщила, что в этом году их с музыкантом дети просто влюбились в страшных злодейских персонажей, поэтому она интегрировала их в волшебный Новый год. Гостями в доме звездной пары стали персонажи Курносик, Гринч, Дед Мороз и другие герои.

В огромной коробке дети нашли одного из сказочных персонажей, который сообщил им с помощью рисунков, что Гринч украл подарки. В ходе квеста по поиску сюрпризов девочки успели повстречать и других героев мультиков.

Напомним, ранее Джиган и Оксана Самойлова отметили годовщину со дня свадьбы. Паре удалось сохранить брак, несмотря на то, что рэпер сильно потрепал нервы супруге своими выходками с запрещенными веществами и алкоголем. Сейчас артист ведет здоровый образ жизни.

Как писали "Дни.ру", после рождения четвертого ребенка певец загулял и начал вести неадекватные прямые эфиры в соцсетях. Как выяснилось, у него зависимость, и музыканта пришлось лечить в клинике.

