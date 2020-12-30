Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Среда
30 декабря
Лента новостей
16:40
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке развалить Белоруссию: Буду наглухо стоять
16:23
"Ты хочешь жить или умереть?": получивший жуткое послание известный актер бросил пить
16:14
Оксана Самойлова приготовила семье жуткий подарок
16:14
"Люблю!": Цискаридзе признался в чувствах известному тренеру
15:45
Марина Александрова слегла на нервной почве
15:31
Озвучен неутешительный прогноз по курсу рубля в 2021 году
15:28
"Это больно": преданная Тарзаном Королева поделилась эмоциями
15:21
Малахов с наслаждением отомстил Королевой за предательство: Не можете об меня вытирать ноги
15:08
Возлюбленный "отомстит" Бузовой за танцы с фигуристом
15:04
"Сердце разрывается": семья Фрейндлих впервые рассказала о состоянии актрисы
14:59
Тарзан вляпался в уголовное дело за распространение порнографии
14:56
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:56
Постоянно плачущий Александр Петров получил хороший пинок
14:48
Финансисты назвали лучшие способы сэкономить деньги в кризис
14:34
Бывший муж запретил Гагариной покидать Россию вместе с дочерью
14:28
Малахов отказался мириться с обиженной Пугачевой: Закрыть эту тему и идти дальше
14:23
Москвичам дают возможность поскорее вернуться к нормальной жизни
14:18
Анна Хилькевич рассказала о приставаниях незнакомца к ее малолетней дочери
14:12
Эксперты ожидают сильный рост цен на жилье в России в 2021 году
14:02
Девочка созрела: красавицу-дочь умершего Осина засняли с парнем
14:01
Латвийский певец Интарс Бусулис поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
13:51
"Жаль, что мама не увидит такого красивого парня": подросший сын Хабенского произвел фурор
13:49
Анфису Чехову слили и взяли на ее место другую ведущую: Возмущена из-за вранья!
13:48
Рюмки и красные лица: Орбакайте сняли в компании выпивающих Певцова и Башарова
13:28
Володин рассказал о планах на Новый год
13:20
"Перелом ребер и сотрясение": сын рассказал о состоянии Алибасова после покушения
13:20
Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма "адской" для России
13:17
Позороще: открытие нелепого памятника Яаку Йоле обернулось страшным скандалом
13:04
Арзамасова умаслила переживающую за наследство сына экс-жену Авербуха
12:47
Счастливая Лолита бежит из России на заработки
12:44
Почти полсотни российских школ ушли на карантин
12:21
Украины не существует: звезда "Друзей" сделала неожиданное заявление и схлестнулась с репортером
12:12
Появилась новая информация о состоянии зараженных коронавирусом Пахмутовой и Добронравова
12:11
Японские автомобили Honda уходят из России
11:59
Гороскоп для Рыб на 2021 год
11:54
Анастасия Спиридонова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
11:47
"Ответственное решение!": 45-летний Клявер ждет появления внебрачной дочери
11:46
Погребинский об отношениях Москвы и Киева: Вернулись к состоянию при "позднем" Порошенко
11:35
Вот-вот родит: откровенные фото глубоко беременной Узерли из "Великолепного века" произвели фурор
11:29
Стали известны подробности встречи Сташевского с сыном после 20 лет разлуки
11:18
Анжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
11:17
Росстат подсчитал затраты россиян на новогодний стол
10:51
"Меня пришпандорило": известного актера свалила опасная болезнь
10:47
"Прекратите смешить народ": на хвастающуюся горами денег Пугачеву вылили ушат помоев
10:44
"Жизнь в нем едва теплилась": сын раскрыл шокирующие данные о покойном Гафте
10:44
Диетолог назвала спасающие от похмелья продукты
10:26
В России приняли закон о новой методике расчета МРОТ: что это значит
10:20
Приводит к алкоголизму: нарколог призвал отказаться от детского шампанского
10:01
"Змея!": Пугачева в ужасе от гадкой выходки Николаева
09:47
Изменившуюся до неузнаваемости молодую жену Петросяна приняли за Боярскую
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хотела меня унизить": Цымбалюк-Романовская о неожиданной встрече с вдовой Джигарханяна
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
Политолог Карбалевич: Время работает против Лукашенко
"Змея!": Пугачева в ужасе от гадкой выходки Николаева
В новогоднюю ночь Юля придет в каждый дом: мать Началовой предупредила россиян
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова приготовила семье жуткий подарок

Оксана Самойлова приготовила семье жуткий подарок

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова устроила домочадцам сюрприз перед Новым годом. Жена рэпера Джигана организовывала запоминающееся мероприятия для своих детей.
прочитано 399 раз

Оксана Самойлова показала видео, на котором заснят праздник для дочерей и сына. Блогерша третий год подряд организует Новый год со сказочными героями для Ариелы, Леи и Майи. В следующем году ее наследник Давид присоединится к сестрам.

ПО ТЕМЕ

Многодетная Оксана Самойлова отказалась рожать

 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

 Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган)

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

В своем инстаграм-аккаунте модель сообщила, что в этом году их с музыкантом дети просто влюбились в страшных злодейских персонажей, поэтому она интегрировала их в волшебный Новый год. Гостями в доме звездной пары стали персонажи Курносик, Гринч, Дед Мороз и другие герои.

В огромной коробке дети нашли одного из сказочных персонажей, который сообщил им с помощью рисунков, что Гринч украл подарки. В ходе квеста по поиску сюрпризов девочки успели повстречать и других героев мультиков.

Напомним, ранее Джиган и Оксана Самойлова отметили годовщину со дня свадьбы. Паре удалось сохранить брак, несмотря на то, что рэпер сильно потрепал нервы супруге своими выходками с запрещенными веществами и алкоголем. Сейчас артист ведет здоровый образ жизни.

Как писали "Дни.ру", после рождения четвертого ребенка певец загулял и начал вести неадекватные прямые эфиры в соцсетях. Как выяснилось, у него зависимость, и музыканта пришлось лечить в клинике.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 30 декабря 2020, 16:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма "адской" для России
Погребинский об отношениях Москвы и Киева: Вернулись к состоянию при "позднем" Порошенко
Белорусский эксперт назвал четыре судьбоносные ошибки Лукашенко: Каждая расширяла пропасть
Дмитриев заявил об отсутствии политической воли у Лукашенко: Перемены не остановить

Шоу-бизнес

Девочка созрела: красавицу-дочь умершего Осина засняли с парнем
Латвийский певец Интарс Бусулис поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
"Жаль, что мама не увидит такого красивого парня": подросший сын Хабенского произвел фурор
Анфису Чехову слили и взяли на ее место другую ведущую: Возмущена из-за вранья!

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Изменившуюся до неузнаваемости молодую жену Петросяна приняли за Боярскую

Девушка показала роскошный образ

Шоу-бизнес

Анна Хилькевич рассказала о приставаниях незнакомца к ее малолетней дочери

Актриса столкнулась с назойливым мужчиной
Шоу-бизнес

Повалили на снег и прыснули баллончиком в лицо: на известного стилиста напали бандиты

Стилист написал заявление в полицию
Шоу-бизнес

Бывший муж запретил Гагариной покидать Россию вместе с дочерью

Певица собралась в Африку

Гороскоп

Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года
Василиса Володина дала советы по поводу наряда на Новый год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+