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Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину

Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Со дня смерти Армена Джагарханяна прошло почти два месяца. Но третья супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская так и не смогла смириться с его уходом. Ведь понятно, что роднее и ближе друг друга у актера и киевской пианистки никого не было.
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Как говорят, Джигарханян перед смертью, когда ему было очень плохо, кричал: “Мама, мамочка! Виталина! Виталина!” Он звал ту, которая отдала ему лучшие годы жизни – кормила из ложечки, варила клюквенный компот, водила под ручку и сдувала пылинки.

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Увы, "друзья" Армена Джигарханяна осенью 2017 года разлучили его с молодой женой. Это потрясение, очевидно, и стало началом конца легендарного артиста. Без своей любимой Виталины он стал чахнуть на глазах. Он ведь души не чаял в молодой жене. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – хвастался прежде актер.

Сегодня, как уверяет Виталина Цымбалюк-Романовская, мистическая духовная связь с бывшим мужем у нее продолжается. "Его смерть стала для меня большим горем, хотя и держалась. – призналась Виталина "Дни.ру". – Поэтому он часто снится мне, мы говорим, точно наяву. Он порой зовет меня к себе и говорит, что без меня ему плохо даже на том свете, А в ночь на Рождество ко мне явился его призрак – молча смотрел на меня и улыбался. Так, как в тот день, когда мы провели первую ночь любви вместе".

"Я даже стала в последнее время сентиментальной и чаще плачу, – смахивает слезу киевская пианистка. – Особенно по утрам, после ночных "разговоров" с Арменом Борисовичем".

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Автор: 12 января 2021, 09:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москвичи отказались смотреть на Джигарханяна в гробу

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Этот материал можно было написать только в состоянии белой горячки! Автору пора к специалистам! Срочно! ))))
Гость
Ответить
Поиздержались после новогодних праздников,пора на ток-шоу,Алибасов уже вчера отметился. Пора остальным подтягиваться
Гость
Ответить
Бред
Гобог все видит, валерия сама виновата что дети странные, она считает себя очень умной
Ответить
Проститутка Виталина всегда будет всем рассказывать что джига ее любил, а она естественно любила его имя и бонусы, держит людей за дураков
1

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