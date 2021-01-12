Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину

Со дня смерти Армена Джагарханяна прошло почти два месяца. Но третья супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская так и не смогла смириться с его уходом. Ведь понятно, что роднее и ближе друг друга у актера и киевской пианистки никого не было.

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