Красавицу Катерину Шпицу выставили на аукцион

Встречу со звездой отечественного экрана выставили в качестве лота на аукционе Meet For Charity. Первоначальная сумма – 30 тысяч рублей. Собранные благодаря Катерине Шпице средства отправятся в фонд "Футболка дарит жизнь". Эта организация опекает детей-сирот и ребятишек с серьезными заболеваниями. Деньги принимаются до 11 января.
Meet For Charity – благотворительная инициатива. Она помогает привлекать средства для помощи нуждающимся. Лотами выступают известные личности. Человек, сделавший самую большую ставку, получает возможность встретиться со звездой лично.
"Обещаю поделиться своими самыми полезными соображениями и хорошим настроением", – обратилась Катерина Шпица к участникам аукциона в личном микроблоге.
Напомним, 28 января 2021 года состоится премьера мистического сериала "Топи". Главные роли в телепроекте исполнили Катерина Шпица и Иван Янковский. Режиссером проекта стал Владимир Мирзоев.
Сценарий сериала "Топи" создан писателем Дмитрием Глуховским. В центре сюжета пятеро молодых людей из Москвы. Герои отправляются в монастырь, находящийся рядом с деревней Топи. Персонажей ленты ожидает череда странных событий.
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