"Почему я не надуваю губы?!": Кожевникова оправдалась за отказ от уколов красоты

36-летняя знаменитость призналась в своем инстаграм-аккаунте, что выступает за естественную красоту. Звезда сериала "Универ" предпочитает уделять внимание спорту и сбалансированному питанию, которые помогают поддерживать ее внешность в норме.
Актриса не боится фотографироваться без макияжа и считает, что за это ей стоит благодарить удачную генетику. Мария Кожевникова подчеркнула, что никогда не будет следовать веяниям моды на филеры. Она отметила, что девушки становятся похожими друг на друга, как две капли воды, делая уколы красоты.
"Теперь вы понимаете, почему я не надуваю губы?! Я не хочу сразу на всех быть похожеи?. Пусть мои не современные, не модные части лица, будут такими какие есть!", – поделилась артистка. Знаменитость призвала женщин полюбить себя. Также она добавила, что ей самой еще стоит поучиться тому, чтобы воспринимать свои изъяны с гордостью.
Звезда считает, что проблема не в лице, а гораздо глубже. "Не ищете легких путеи?, ищите правильныи? и будьте счастливы!", – резюмировала Мария Кожевникова. Большинство подписчиц поддержали актрису, но некоторые отметили, что она не хочет делать уколы красоты, потому что и так привлекательна.
Напомним, несколько лет назад Мария Кожевникова рассказывала, что чуть не увеличила себе губы. Артистка вспомнила, что тогда ей было чуть больше 20 лет. По совету подруг девушка обратилась к косметологу. Но ее смущало то, что в ее губах будет инородное тело. Также она сильно боялась уколов. В итоге, когда актрисе ввели обезболивающее, она упала в обморок. Косметолог отправила Марию Кожевникову домой.
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