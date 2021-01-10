Отца Кожевниковой экстренно госпитализировали для операции

Мария Кожевникова рассказала о состоянии папы. Если верить словам артистки, мужчина почувствовал недомогание еще 7 января. Тогда у него разболелась щека, а спустя несколько дней врачи выявили затемнение в области мозга.

Новогодние каникулы стали отличным поводом, чтобы отдохнуть в семейном кругу и добраться до родных уголков необъятной России. Вот и Мария Кожевникова отправилась в Пензу навестить родственников. В этой затее ее поддержали и сыновья.

Накануне стало известно, что рождественское путешествие Марии не обошлось без инцидентов. В сочельник отцу Кожевниковой стало плохо. На протяжении нескольких дней состояние мужчины только ухудшалось, поэтому врачи приняли решение сразу же госпитализировать больного.

На осмотре выяснилось, что Александру Викторовичу необходима операция. Хоккеист пил таблетки и настаивал, что все нормально, однако на третьи сутки он уже почти не мог говорить. Выяснилось, что за это время накопилось 70 миллилитров гноя, а это крайне опасно, так как образуется застой около мозга.

"У папы есть еще свои проблемы со здоровьем, не буду все рассказывать, но вы понимаете, что такое профессиональныи? спортсмен. Параллельно моя свекровь заболела ковидом и нужна была срочная госпитализация в Москве", – призналась Мария.

Кожевникова напомнила своим поклонникам, что к пожилым людям необходим особыи? подход, тем более от членов семьи. По словам актрисы, никакие нюансы и нервные ситуации не должны убивать веру в человеке. Сеи?час она хочет забыть произошедшее, как страшныи? сон и пожелать всем крепкого здоровья.