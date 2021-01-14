"Ни разу не пожалела": Бывшая жена Меладзе откровенно о жизни после развода

История любви Ирины и Валерия Меладзе еще в 2000-х стала одной из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. Пара пережила и два развода, и измены, и рождение ребенка артиста от другой избранницы. В 2014 они официально развелись. Однако даже сегодня находятся те, кто считают, что исполнитель ошибся.

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