"Там он ради детей": Меладзе пожелали развестись в новом году

Валерий Меладзе опубликовал предновогодний пост. Однако вместо светлых пожеланий в комментариях появилось нечто неожиданное.

"Здравствуйте, Валерий, я желаю, чтобы вы разошлись с Джанабаевой и сошлись с Ириной. Она же мудрая, красивая", – написал один из пользователей. Тут же появились поклонники Ирины Меладзе, поддержавшие активного комментатора и те, кто посоветовали Валерию никого не слушать. "Вашу Альбину он не любит, там он ради детей" – не унимался пользователь. Валерий Меладзе пока никак не отреагировал на происходящее, а его бывшая супруга отправила смеющиеся смайлики защитникам.

Напомним, Валерий Меладзе и Ирина Малухина познакомились в 1986 году. Они учились в одном университете. В 1989 году они окончили институт и сыграли скромную свадьбу. Вскоре Ирина забеременела, но начинающий артист практически не проводил время дома. Во время схваток у женщины поднялась температура, новорожденный мальчик попал в реанимацию и умер через десять дней после рождения. Через год у пары родилась дочь Инга. Сейчас она замужем за журналистом Нори Вергезе, с которым познакомилась во время обучения в Кембридже.

В 90-х пара развелась первый раз. Оказалось, расставание было фиктивным, в 1998 году Меладзе снова расписался с бывшей, на тот момент, супругой. В 1999 году у них родилась вторая дочь Софья. В 2002 родилась третья дочь пары Арина. Уже тогда в жизни Меладзе появилась Альбина Джанабаева. Об изменах Ирина не подозревала. Через два года у исполнителя родился ребенок от юной вокалистки, чуть позже супруга поняла: муж живет на две семьи. Было решено сохранить брак ради детей.

В 2012 году Меладзе ушел к Альбине Джанабаевой и подтвердил отцовство. В 2014 году исполнительница родила второго ребенка, после чего Ирина и Валерий официально развелись.

