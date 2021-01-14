Это шанс? Воздыхатель осыпал разведенку Асмус подарками

Судя по публикациям Кристины Асмус в "Инстаграм", у нее появился тайный воздыхатель. Кто-то присылает актрисе роскошные подарки. Личность поклонника не знает даже актриса.
Так, в конце прошлого года явно влюбленный в Асмус человек подарил ей шикарный букет былых роз. Неизвестный обозначил в записке, что цветы присланы для "милой девочки из Протвино". Очевидно, речь шла о героине, которую сыграла Кристина в одном из спектаклей. Также поклонник оставил карточку с надписью: "Вселенная тебя любит".
Во среду, 13 января, Асмус опубликовала снимок, на котором запечатлен букет алых роз. Между цветов красовалась записка со словами: "Только для тебя". Поскольку актриса и в этот раз не знала, кто прислал ей подарок, то можно сделать вывод: цветы отправил тот же воздыхатель.
Напомним, о расставании Кристины Асмус с Гариком Харламовым стало известно летом прошлого года. Актриса и комик, которые спустя восемь лет брака якобы стали слишком разными, развелись осенью. Экс-супруги остались хорошими друзьями ради дочери Анастасии, которая в сентябре 2020-го пошла в первый класс.
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