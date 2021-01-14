Партнер нанес Асмус подлый удар под дых

Накануне Иван Янковский, сыгравший в фильме "Текст" вместе с Кристиной Асмус, раскрыл подробности съемок скандальной сцены секса героев. Откровения актера разочаровали поклонников.

В интервью артист признался, что ему нравится играть такие роли, как в картине Клима Шипенко. "Мы свою работу сделали достоверно и хорошо. Просто мы качественно развели всех", – заявил Иван Янковский.

Поклонников Кристины Асмус эта информация разочаровала, ведь многие были уверены, что актриса по-настоящему занималась сексом на камеру с молодым артистом. Теперь некоторые считают, что партнер девушки по сладострастной сцене просто-напросто ее подставил.

Например, Лена Миро уверена, что откровение молодого человека сильно ударило по репутации артистки. "Сначала Гарик объяснил причину развода. Ну, не возбуждает больше, хотя все думали, что Кристюха – прям роковуха. Теперь и Ванька слился с актрисы Асмус – нет, говорит, никакого секса не получилось (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет скандальный блогер.

Журналистка уверена, что после подобных откровений Ивана Янковского никакой другой мужчина на Кристину Асмус и не посмотрит. Лена Миро предположила, что теперь у актрисы есть единственный способ подтвердить свою состоятельность: рассказать всем, что на самом деле секс был, а парень просто всех обманул.