Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
14 января
Лента новостей
04:15
Партнер нанес Асмус подлый удар под дых
02:19
Стало известно о переменах в жизни женившегося на молодухе актера из "Счастливы вместе"
00:07
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
23:07
Созависимость: как перестать быть жертвой в отношениях
22:13
Раздобревшего Данилко не признали: На себя не похож!
21:45
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
21:38
В Москве неизвестный ограбил ломбард в торговом центре
21:37
"Я безумно расстроена": новогодние праздники обернулись для Рапунцель провалом
21:18
В Москве учительница "вышла замуж" за псевдоамериканца и лишилась крупной суммы
20:59
Обучение нового потока программы "Женщина-лидер" начнется в феврале
20:52
Политолог Карбалевич о планах Лукашенко: Утверждение новой конституции в Белоруссии отложили на 2025 год
20:18
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
20:01
Синоптик предупредил москвичей о сильном ветре и снегопаде
19:45
"Сказал мне за день": любовник шокировал Тюльпанову перед свадьбой
19:36
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" готовится вновь стать отцом
19:32
Академию Плющенко покинула фигуристка Константинова
18:59
Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
18:41
"Срамота!": обнаженную Maruv закидали помидорами за прозрачное белье
18:33
Актер из сериала "Метод" скончался за рулем авто в Москве
18:14
"Не надо обижаться": Плющенко пригрозил любопытным россиянам после скандала с коттеджами
18:11
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
18:04
Сенатор Пушков о возможном импичменте Трампа: Сильно ударит по его акциям
17:40
Хмельницкая и ее молодой любовник облобызали друг друга на глазах у всех
17:34
В Петербурге силовики пресекли деятельность преступной группировки
17:29
Актриса сериала "Не родись красивой" спаслась от "болезни" знаменитостей
17:25
Галкин в одних трусах всполошил народ
17:18
Вылитая Пелагея: новая пассия выставила напоказ интимные ласки с Телегиным
17:05
Судьба Зеленского решится в ближайшие две недели – аналитик Золотарев
17:01
Дрожжина подала иск в суд к дочери Баталова из-за скандала с наследством
16:43
В Подмосковье у пенсионерки украли треть миллиона рублей
16:36
Волкова из "Ворониных" о проблемах в браке: Обиды выливаются в избиения и моральные унижения
16:30
Жители юго-востока Москвы получат новые квартиры по программе реновации
16:20
"Свекрови поначалу все добрые": осыпавшую комплиментами невестку Валерию сочли лицемерной
16:17
Ягудин высказался о попавших в Сеть откровенных фото жены
16:17
Брюс Уиллис опростоволосился на фоне вседозволенности Сергея Шнурова
16:17
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
16:05
Напуганный раком предстательной железы Шаляпин начал яростно мастурбировать
16:05
"Все равно что увидеть Лох-несское чудовище": внешний вид принца Гарри ошеломил соседа
15:58
Наблюдать эту картину тяжело: Анна Михалкова рассказала правду о дочери
15:54
Путин назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире
15:40
В Раде назвали Украину "полуколонией": России проще с Байденом разговаривать
15:39
В Солнечногорске после гибели пассажира задержали помощника машиниста
15:38
Кончаловский вытер ноги о Хмельницкую: почему паре не суждено было пожениться
15:29
Путин поручил начать вакцинацию всех россиян
15:28
Несовершеннолетний сын Хворостовского показал возлюбленную
15:25
Участник "Битвы экстрасенсов" заявил о регулярных "сливах": Сафронов делал все официально
15:19
"Не секс нам нужен": половая близость с годами опостылела опытному Газманову
15:12
Янковский о скандальном эксперименте с Асмус: Мы качественно развели всех
14:56
Лишилась волос: Порошина ошарашила преображением под мальчика
14:56
Многодетным россиянам хотят увеличить выплаты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину
Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке
Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег
Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
Шоу-бизнес
Партнер нанес Асмус подлый удар под дых

Партнер нанес Асмус подлый удар под дых

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina
Накануне Иван Янковский, сыгравший в фильме "Текст" вместе с Кристиной Асмус, раскрыл подробности съемок скандальной сцены секса героев. Откровения актера разочаровали поклонников.
прочитано 288 раз

В интервью артист признался, что ему нравится играть такие роли, как в картине Клима Шипенко. "Мы свою работу сделали достоверно и хорошо. Просто мы качественно развели всех", – заявил Иван Янковский.

ПО ТЕМЕ

Янковский о скандальном эксперименте с Асмус: Мы качественно развели всех

"Все женщины взаимозаменяемы": раскрыта связь между Асмус и Заворотнюк

Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Поклонников Кристины Асмус эта информация разочаровала, ведь многие были уверены, что актриса по-настоящему занималась сексом на камеру с молодым артистом. Теперь некоторые считают, что партнер девушки по сладострастной сцене просто-напросто ее подставил.

Например, Лена Миро уверена, что откровение молодого человека сильно ударило по репутации артистки. "Сначала Гарик объяснил причину развода. Ну, не возбуждает больше, хотя все думали, что Кристюха – прям роковуха. Теперь и Ванька слился с актрисы Асмус – нет, говорит, никакого секса не получилось (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет скандальный блогер.

Журналистка уверена, что после подобных откровений Ивана Янковского никакой другой мужчина на Кристину Асмус и не посмотрит. Лена Миро предположила, что теперь у актрисы есть единственный способ подтвердить свою состоятельность: рассказать всем, что на самом деле секс был, а парень просто всех обманул.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 14 января 2021, 04:15 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Галя
Ответить
Под дых это значит в промежность. Так там и без него не просыхает.
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
Политолог Карбалевич о планах Лукашенко: Утверждение новой конституции в Белоруссии отложили на 2025 год
Сенатор Пушков о возможном импичменте Трампа: Сильно ударит по его акциям
Судьба Зеленского решится в ближайшие две недели – аналитик Золотарев

Шоу-бизнес

Раздобревшего Данилко не признали: На себя не похож!
"Я безумно расстроена": новогодние праздники обернулись для Рапунцель провалом
"Сказал мне за день": любовник шокировал Тюльпанову перед свадьбой
Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой

Певица оказалась на грани жизни и смерти
Шоу-бизнес

Уход в 41 год: народ содрогнулся от случившегося с Пеговой

Страшные кадры попали в Сеть
Шоу-бизнес

"Была расстроена этой новостью": Бузова высказалась о сравнении себя с молодой Пугачевой

Певица мечтает о встрече с Примадонной

Шоу-бизнес

Рената Литвинова отметила день рождения в подъезде с бокалом

Звезде исполнилось 54 года

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+