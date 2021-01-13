Янковский о скандальном эксперименте с Асмус: Мы качественно развели всех

В фильме текст всего один интимный эпизод. В нем внук Олега Янковского занимается любовью со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус. Сцена получилась слишком правдоподобной. На Кристину обрушилась волна критики, между тем Иван вышел сухим из воды.
30-летний Янковский назвал картину Шипенко творческим экспериментом. Артист не видит ничего предосудительного в откровенных сценах, свою работу он сделал достойно, сниматься ему было интересно.
Иван напомнил зрителям, что важно отличать вымысел от реальности. "Просто мы качественно развели всех", – объяснил бурную реакцию общественности на картину Янковский.
Сплетни об интрижке с Асмус артист отрицает. Между тем еще раз оказаться на съемочной площадке со звездой "Интернов" он был бы рад. Янковский ждет хороших предложений от продюсеров.
Отметим, ранее ходили слухи, что именно съемки в фильме "Текст" поставили крест на браке Кристины Асмус и комика Гарика Харламова. Сама актриса эту информацию отрицает. По словам звезды "Интернов", ее отношения с мужем расстроились еще до съемок в картине Шипенко.
Популярные темы форума
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Темная комната
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Душ
Мишель- самая классная дама!