Аршавин начхал на сраженную страшным недугом бывшую жену

Каждый день экс-супруга Андрея Аршавина начинается с процедур. Алисе Казьминой необходимо ставить уколы, ведь только они способны избавить ее от сильной боли. В прошлом году девушка перенесла не одну операцию, благодаря которым она смогла жить.
По словам Казьминой, последняя операция привела к ремиссии, но радоваться пока рано, ведь она является временной. Алиса, которая не знает, что будет с ней в дальнейшем, устала от неопределенности. Благодаря помощи матери и первого супруга девушка не опускает руки.
Алексей Казьмин не бросил экс-возлюбленную, которая родила от него двух детей. Более того, бизнесмен интересуется жизнью Есении – дочери Алисы и Андрея. Футболист, в свою очередь, проявляет равнодушие как к страдающей от недуга бывшей избраннице, так и к трехлетней наследнице, пишет StarHit.
Алиса жалеет, что однажды, забрав детей, ушла от Алексея Казьмина к Андрею Аршавину. Девушка помнит, как цвела и наслаждалась жизнью, будучи женой бизнесмена. Она неоднократно просила прощения у экс-супруга, который, кстати, в настоящий момент находится в браке с двоюродной сестрой Ксении Собчак.
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