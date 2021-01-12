"Неопределенность удручает": Бывшая жена Аршавина поделилась деталями страшной болезни

Поклонники Алисы Казьминой давно понимали, что с экс-супругой известного футболиста что-то произошло. Она долго молчала, но все же решилась сделать громкое признание. Оказалось, Алиса активно борется с аутоиммунным заболеванием.



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