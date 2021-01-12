"Неопределенность удручает": Бывшая жена Аршавина поделилась деталями страшной болезни

Ранее подписчики заметили, что на фотографиях Алиса больше не показывает лицо: оно либо закрыто рукой, либо девушка стоит спиной, либо присутствует сильная ретушь, чем раньше Казьмина не злоупотребляла. Она рассказала, что сейчас в ее жизни наступил тяжелый период, поэтому она вынуждена прикрывать нос и низ лица "не от хорошей жизни".
Несмотря на постоянные обвинения в неудачной пластике и призывы остановиться, она держится стойко. Вчера бывшая супруга Андрея Аршавина опубликовала новое фото. Нос прикрыт рукой, однако остальная часть лица видна, на голове шапка. Поклонники отметили, что Алиса хорошо выглядит.
"Никаких фильтров. В шапке тоже можно. Отвлечь надоевшую руку. А вот руку у лица приде?тся потерпеть....даже мне" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – подписала Казьмина. "5 месяцев как-то больше энтузиазма былo, сеи?час неопределе?нность удручает", – добавила она. Девушка рассказала, что ее очень поддерживает мама и неравнодушные подписчики. "А глаза еще? горят, душу сложнее сломать", – сообщила Алиса. Пользователи подержали девушку и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин начали встречаться еще в 2013 году. Пара поженилась в 2016, все выглядело как сказка. Через год у счастливых супругов родилась дочь Есения. Несмотря на общего ребенка, брак распался, что стало серьезным ударом для Алисы. Она много раз признавалась, что скучает по футболисту.
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