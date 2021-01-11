Борющаяся со страшным недугом экс-супруга Аршавина боится участи Началовой

Рассматривая инстаграм-аккаунт бывшей жены Андрея Аршивина, Лена Миро заметила, что Алиса Казьмина на свежих фотографиях прикрывает нос рукой. Обозревательница предположила, то женщина, якобы желая вернуть футболиста, сделала пластическую операцию, но неудачно, поэтому вынуждена прятать лицо.
Устав от нападок Миро, Казьмина сделала очередную публикацию в соцсети. Она отметила, что болезнь – не лучший способ добиваться внимания экс-супруга. Также журналистка попросила сплетницу "не перебарщивать".
Подписчики считают, что Алисе, борющейся с васкулитом, не стоит обращать внимание на слова Миро. По их мнению, обозревательница – жестокий человек. Они вспомнили, как Лена критиковала находящуюся при смерти Юлию Началову.
Казьмина призналась одному из поклонников, что часто думает об исполнительнице хита "Герой не моего романа".
"Просто пока меня спасли", – написала Алиса.
По мнению экс-супруги Андрея Аршавина, впереди ее ждет сложный путь. Казьмина не исключает, что ее история со страшным недугом может закончиться печально.
Напомним, Юлии Началовой не стало почти два года назад. Она скончалась весной 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности.
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