"Хитрый и коварный манипулятор": Джигурду вывели на чистую воду

По мнению эксперта, Никите Джигурде свойственна целеустремленность и упорство в достижении поставленных целей. У него есть способность к карьерному росту и умение добиваться успеха. Эпатажный артист имеет неповторимую индивидуальность, он оригинален в самовыражении и свободен в своем подходе к жизни.
Джигурда старается жить по своей собственной философии, поэтому добивается многого. Его главные положительные стороны – динамичность, мобильность и уверенность в себе. Актер обладает неординарными качествами, благодаря которым притягивает публику.
Энергия Джигурды может быть реализована на разных уровнях, считает психолог. Актер может заниматься как искусством, так и оккультными науками, быть бизнесменом и колдуном. Минусы характера заключаются в том, что эпатажный артист склонен поддаваться разного рода искушениям.
"Никита – мощный манипулятор, хитрый и коварный стратег. Человек с таким характером умеет создавать связи, благодаря чему и может иметь то, что захочет. Важно не оказаться зависимыми от всего этого", – предупреждает эксперт.
Вместе с тем Никита Джигурда способен увлечь своими идеями других людей, поскольку имеет талант изобретательства. Если же актер не реализовывает все свои желания и идеи, то он будет метаться по жизни, страдая от непонимания. Он может стать нервным и раздражительным, обвиняя всех вокруг.
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