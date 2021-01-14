"Хитрый и коварный манипулятор": Джигурду вывели на чистую воду

Астролог Афина Март считает, что в будущем Никита Джигурда может быть подвержен психозам, психическим отклонениям и стать заложником своего болезненного воображения. У психолога Ирен Таро другое мнение об эпатажном актере. Она нашла множество плюсов в характере артиста.

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