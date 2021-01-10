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Шоу-бизнес

"Психозы и отклонения": Появились данные о сумасшествии Никиты Джигурды

Никита Джигурда. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Афина Март

Афина Март блогер

 Профессиональный дипломированный астролог, таролог, создатель и преподаватель авторской школы мантики, телеведущая (программа "Знаки Судьбы", "Семейный гороскоп"), постоянный автор-эксперт газеты "Оракул" и автор в изданиях "Гороскопы и Предсказания", "Тайны ХХ века", "Советы Оракула"
Необычное поведение Никиты Джигурды и его экстравагантный образ всегда вызывали у публики яркие эмоции. О том, какие перемены грядут в жизни скандального артиста и почему он стал такой выдающейся персоной в мире российского шоу-бизнеса, сообщила астролог Афина Март.
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Никита Джигурда родился 27 марта 1961 год в Киеве. Любопытный, очень "говорящий", и многое объясняющий, и многое подтверждающий гороскоп.

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Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Солнце в Овне, Луна во Льве – оба Светила в огненных знаках акцентируют в гороскопе стихию Огонь. Большой водный тригон: Нептун в Скорпионе, Марс в Раке, Меркурий в Рыбах акцентируют Стихию Вода. Огонь + Вода = непредсказуемый, неуправляемый гейзер. Да, он такой!

Большое количество ролей и спетых песен затмеваются его скандальными эпатажными провокационными выходами и выходками. Источник провокаций и поставщик очевиден, вернее, очевидна: Черная Луна в 7-ом королевском градусе Льва. Именно она постоянно подливает маслице в огненные эмоции обладателя гороскопа и делает его заложником собственных фантазий и амбиций.

По цепочкам диспозиторов все планеты гороскопа работают на Солнце. А, оно непростое – в соединении с астероидом Церера, желающее себя размножать в невероятных количествах, чтобы успеть везде и всюду, и желательно раньше всех. Там, где появляется Джигурда, он заполняет собой все пространство – джигурдит и не оставляет шансов никому. А как быть, если Юпитер дружеским аспектом поддерживает эту широкомасштабную и неуемную личность?! Джигурды мало не бывает!

Но, как часто бывает, такие с виду харизматичные гороскопы таят в себе массу "скелетов в шкафу". Ущербный, рачий Марс (в падении) с поддержкой не менее проблемного двуличного Меркурия в Рыбах способны только на громогласную ненормативную лексику, а на самом деле ничего серьезного эти "космические инвалиды" не представляют – обычные мыльные пузыри.

Человек, безусловно, талантливый, что подтверждает вышеупомянутый водный тригон, но очень скандальный и гиперэмоциональный. Очень нуждается в наличии и поддержке семьи. Эпатажные татуировки, большое количество бижутерии, попугайские одежды – ничто иное, как желание прикрыть своего трусоватого малодушного Марса. В гороскопе прослеживается явная необходимость чувствовать себя монархом-повелителем местечкового розлива.

На самом деле Никита Джигурда боится трудностей, и, когда заканчивается "игра", перед лицом действительной опасности, может спрятаться в кусты или за спину Марины Анисиной, которая попала в его "магнетичные" сети, как муха в паутину.

Плутон с Восходящим Лунным Узлом в Деве и ущербная Венера в Овне генерируют у Джигурды постоянный интерес к магии, колдовству и запредельному сексу. Квадратура Сатурна с Венерой дает явные признаки искусственно раздутого мужского шовинизма. Уж совсем удручает и пугает конфликтный разрушительный аспект Нептуна (квадратура) на Луну и на Черную Луну: в перспективе – психозы и психические отклонения, жизнь на поводу у своего болезненного воображения, мания величия, не исключены всевозможные зависимости и неадекватность действий.

В 2021 году Никите Джигурде исполняется 60 лет. Ни много ни мало – два цикла Сатурна за спиной. Пора браться за ум. Но двуликий Меркурий, к сожалению, дает способность видеть и слышать только себя. Последние два-три года были достаточно сложными для обладателя гороскопа. На первый взгляд, предстоящий год сулит Никите Джигурде успех и благополучие: все планеты в прогностическим методе дирекции становятся в благоприятные аспекты (секстили) к своим натальным положениям. Но это лишь внешняя картинка. На самом деле, напрягает оппозиция дирекционного Нептуна на натальный Марс, которая может усилить неадекватность действий. Прослеживается тенденция к нескончаемым судебным процессам, переживаниям по поводу семьи, с которой приходится жить в разлуке по известным внешним причинам. Квадратура дирекционного Солнца на натальный Плутон требует новых схем в поведении. Так что ждём-с.

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Автор: 10 января 2021, 01:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
...из ведических рунц: В адна туща девьсот шыйсят перьвым годе в о граде Куюве в люляшке зародилос чудо невиданное - Джи@гурда/
Гость
Ответить
Анисина, держись, шизофрения передаётся по наследству
Гостьджигурду и волочкову в клинику
Ответить
Волочкову и Джигурду в клинику
Гость
Ответить
Фу ☠ мерзость хохляцкая, и алкаголичка Волочкова = Идеальная пара
Гость
Ответить
Волочкова с Джигурдой идеальнее пара
Гость
Ответить
До чего же мерзок и отвратителен это хохляндское чмо. Ему бы на майдане скакать, а не российском тв и сми мелкать!
Мара
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На кой ляд посвящать столько времени анализу поведения ментально больного человека? Уже давно всем понятно, что его надо лечить. Даже до его "богини" дошло, что нельзя такого держать рядом с детьми. Она его технично удалила из своей жизни, ссылаясь на "внешние" причины, которых нет. Хотя такое вряд ли лечитсяЮ <цензура> тому же возраст.
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