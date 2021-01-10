"Психозы и отклонения": Появились данные о сумасшествии Никиты Джигурды

Необычное поведение Никиты Джигурды и его экстравагантный образ всегда вызывали у публики яркие эмоции. О том, какие перемены грядут в жизни скандального артиста и почему он стал такой выдающейся персоной в мире российского шоу-бизнеса, сообщила астролог Афина Март.

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 год в Киеве. Любопытный, очень "говорящий", и многое объясняющий, и многое подтверждающий гороскоп.

Солнце в Овне, Луна во Льве – оба Светила в огненных знаках акцентируют в гороскопе стихию Огонь. Большой водный тригон: Нептун в Скорпионе, Марс в Раке, Меркурий в Рыбах акцентируют Стихию Вода. Огонь + Вода = непредсказуемый, неуправляемый гейзер. Да, он такой!

Большое количество ролей и спетых песен затмеваются его скандальными эпатажными провокационными выходами и выходками. Источник провокаций и поставщик очевиден, вернее, очевидна: Черная Луна в 7-ом королевском градусе Льва. Именно она постоянно подливает маслице в огненные эмоции обладателя гороскопа и делает его заложником собственных фантазий и амбиций.

По цепочкам диспозиторов все планеты гороскопа работают на Солнце. А, оно непростое – в соединении с астероидом Церера, желающее себя размножать в невероятных количествах, чтобы успеть везде и всюду, и желательно раньше всех. Там, где появляется Джигурда, он заполняет собой все пространство – джигурдит и не оставляет шансов никому. А как быть, если Юпитер дружеским аспектом поддерживает эту широкомасштабную и неуемную личность?! Джигурды мало не бывает!

Но, как часто бывает, такие с виду харизматичные гороскопы таят в себе массу "скелетов в шкафу". Ущербный, рачий Марс (в падении) с поддержкой не менее проблемного двуличного Меркурия в Рыбах способны только на громогласную ненормативную лексику, а на самом деле ничего серьезного эти "космические инвалиды" не представляют – обычные мыльные пузыри.

Человек, безусловно, талантливый, что подтверждает вышеупомянутый водный тригон, но очень скандальный и гиперэмоциональный. Очень нуждается в наличии и поддержке семьи. Эпатажные татуировки, большое количество бижутерии, попугайские одежды – ничто иное, как желание прикрыть своего трусоватого малодушного Марса. В гороскопе прослеживается явная необходимость чувствовать себя монархом-повелителем местечкового розлива.

На самом деле Никита Джигурда боится трудностей, и, когда заканчивается "игра", перед лицом действительной опасности, может спрятаться в кусты или за спину Марины Анисиной, которая попала в его "магнетичные" сети, как муха в паутину.

Плутон с Восходящим Лунным Узлом в Деве и ущербная Венера в Овне генерируют у Джигурды постоянный интерес к магии, колдовству и запредельному сексу. Квадратура Сатурна с Венерой дает явные признаки искусственно раздутого мужского шовинизма. Уж совсем удручает и пугает конфликтный разрушительный аспект Нептуна (квадратура) на Луну и на Черную Луну: в перспективе – психозы и психические отклонения, жизнь на поводу у своего болезненного воображения, мания величия, не исключены всевозможные зависимости и неадекватность действий.

В 2021 году Никите Джигурде исполняется 60 лет. Ни много ни мало – два цикла Сатурна за спиной. Пора браться за ум. Но двуликий Меркурий, к сожалению, дает способность видеть и слышать только себя. Последние два-три года были достаточно сложными для обладателя гороскопа. На первый взгляд, предстоящий год сулит Никите Джигурде успех и благополучие: все планеты в прогностическим методе дирекции становятся в благоприятные аспекты (секстили) к своим натальным положениям. Но это лишь внешняя картинка. На самом деле, напрягает оппозиция дирекционного Нептуна на натальный Марс, которая может усилить неадекватность действий. Прослеживается тенденция к нескончаемым судебным процессам, переживаниям по поводу семьи, с которой приходится жить в разлуке по известным внешним причинам. Квадратура дирекционного Солнца на натальный Плутон требует новых схем в поведении. Так что ждём-с.