"Это уже слишком шикарно": Пелагея кардинально преобразилась после развода

Певица Пелагея поразила россиян своим внешним видом. Заметно постройневшая звезда похвасталась рельефным прессом.

Несмотря на то, что бракоразводный процесс с хоккеистом Иваном Телегиным изрядно потрепал певице Пелагее нервы, на ее внешности это, похоже, отразилось только в лучшую сторону. Во всяком случае, так решили поклонники.

Они заметили, что после расставания с мужем исполнительница будто расцвела. И она в очередной раз это подтвердила свежими фото. Знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки, на которых позирует в джинсах, укороченном голубом свитере и пальто-чебурашке.

На одном из снимков певица Пелагея подняла руки, продемонстрировав рельефный пресс. Подписчики засыпали артистку комплиментами. "Нет, ну это слишком шикарно, какая же вы красивая!", "Когда развод пошел во благо", "Такая стройная стала, скулы появились. Глаз не оторвать", – высказались они.

Напомним, около года назад певица Пелагея и Иван Телегин сообщили, что решили расстаться. Супруги подчеркнули, что развод будет мирным. Однако спокойно разделить имущество пара не смогла. В декабре суд официально расторг брак знаменитостей, но вопросы о деньгах и недвижимости остались нерешенными.

Единственное, о чем договорились певица Пелагея и хоккеист – это алименты на дочь Таисию. Теперь спортсмен будет ежемесячно выплачивать на содержание девочки 25% своих доходов.