Бегущего из России Ягудина упрекнули в нарушении карантина

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, его дети и жена Татьяна Тотьмянина отправились в Дубай. Спортсмент опубликовал в своем "Инстаграм" фото, на котором звездное семейство предстало в аэропорту. Подписчики обратили внимание, что на Ягудине и членах его семьи не было масок. Да и вообще, по мнению фанатов, путешествовать сейчас ой как небезопасно! Ведь пандемия коронавируса только набирает обороты.
Также в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" Алексей Ягудин опубликовал видео, на кадрах которого он радостно танцует вприпрыжку. По всей видимости, фигурист несказанно рад тому, что покидает Россию.
"Хороший у вас карантин! А у нас даже прогуляться нельзя выйти до парка", – не без упрека написали фолловеры.
Многие подписчики отметили, что семья Ягудина и Тотьмяниной всегда очень искренна и приятна во всех отношениях – никакого пафоса и самолюбования. Также некоторые похвалили модную стрижку Татьяны, отметив, что она ей очень идет.
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин поженились в 2016 году. Их путь к счастью был сложен и тернист. Алексей не хотел детей до 40 лет, а Татьяна не сразу обратила внимание на будущего мужа. У них часто случались ссоры и даже расставания. Сейчас пара является одной из самых крепких и гармоничных среди союзов отечественных звезд.
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