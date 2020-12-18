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Сериалы
Отощавшая на фоне болезни Литвинова показала острые плечи

Отощавшая на фоне болезни Литвинова показала острые плечи

Рената Литвинова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
53-летняя знаменитость опубликовала свежее фото. Рената Литвинова очень похудела.
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Звезда кино и сериалов самоизолировалась дома. Ранее у артистки обнаружили COVID-19. Компанию Ренате Литвиновой теперь составляет только любимый кот.

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Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Знаменитость старается не делать трагедии из произошедшего. Литвинова принимает лекарства и пробует средства народной медицины. Рената пьет чай с шиповником.

Уединившись в квартире, знаменитость экспериментирует с образами. "Начала репетировать примерные прически, открытость плеч и ног, оттенки и размер "стрелок", – сообщила актриса в личном микроблоге. Литвинова даже показала, как при полном параде наряжает елку.

Между тем свежее фото знаменитости заставило фанатов поволноваться. На опубликованном снимке Рената позирует в красном платье. Асимметричный верх наряда открывает острое плечико артистки и тонкую руку. Лицо звезды кажется изнуренно-бледным, судя по всему, из-за отсутствия макияжа.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Поклонники пришли к выводу, что Рената Литвинова сбросила вес на фоне коронавирусной инфекции. "Корона худит определенно", – рассуждали пользователи "Сети".

Отощавшая Литвинова посоветовала подписчикам пересмотреть сериал "Вражда". Также Рената анонсировала новую пьесу, которая также расскажет о вражде. Актриса обещала, что в произведении все недруги будут "поцелованы в мертвые уста" с нежностью и вожделением.

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Автор: 18 декабря 2020, 17:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

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