Отощавшая на фоне болезни Литвинова показала острые плечи

Звезда кино и сериалов самоизолировалась дома. Ранее у артистки обнаружили COVID-19. Компанию Ренате Литвиновой теперь составляет только любимый кот.
Знаменитость старается не делать трагедии из произошедшего. Литвинова принимает лекарства и пробует средства народной медицины. Рената пьет чай с шиповником.
Уединившись в квартире, знаменитость экспериментирует с образами. "Начала репетировать примерные прически, открытость плеч и ног, оттенки и размер "стрелок", – сообщила актриса в личном микроблоге. Литвинова даже показала, как при полном параде наряжает елку.
Между тем свежее фото знаменитости заставило фанатов поволноваться. На опубликованном снимке Рената позирует в красном платье. Асимметричный верх наряда открывает острое плечико артистки и тонкую руку. Лицо звезды кажется изнуренно-бледным, судя по всему, из-за отсутствия макияжа.
Поклонники пришли к выводу, что Рената Литвинова сбросила вес на фоне коронавирусной инфекции. "Корона худит определенно", – рассуждали пользователи "Сети".
Отощавшая Литвинова посоветовала подписчикам пересмотреть сериал "Вражда". Также Рената анонсировала новую пьесу, которая также расскажет о вражде. Актриса обещала, что в произведении все недруги будут "поцелованы в мертвые уста" с нежностью и вожделением.
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