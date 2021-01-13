Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
13 января
Лента новостей
11:57
"98 килограммов дерьма": звезда шоу "Голос" решила опуститься на самое дно
11:51
Президент Армении госпитализирован с коронавирусом
11:46
"Надо ставить себя на первое место": отбрившая продюсеров Кэттролл отреагировала на возвращение "Секса в большом городе"
11:39
Доставай тампон и наноси погуще интимную смазку: неожиданные радости затейника Тимати
11:37
Число планирующих отмечать старый Новый год россиян сократилось почти в два раза
11:23
Пролежавшая недели в больнице Слава жалуется на невыносимые боли
11:20
Ходченкова предстала перед поклонниками без штанов
11:15
Наплевавшего на требования безопасности Брюса Уиллиса выгнали из аптеки
10:53
Умерла звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Каменская"
10:46
"Проплакала всю ночь": коллега о проблемах лежащей в реанимации инфицированной Фрейндлих
10:34
"Была расстроена этой новостью": Бузова высказалась о сравнении себя с молодой Пугачевой
10:31
Хмельницкая оказалась на грани жизни и смерти
10:16
Эколог рассказал об опасности долгого хранения новогодней елки
10:00
Престарелую мать умершего от СПИДа актера Числова оставили без квартиры
09:42
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
09:30
"Достойная замена": дочь перепела самый известный хит Пугачевой
09:02
Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег
08:59
Как изменились цены на продукты в российских магазинах после Нового года
08:44
"Дырки в мизинцах до кости дошли": Бузова пожаловалась на серьезные образования в организме
08:35
"Не дай бог довести до крайности": Лукашенко предостерегли от попытки задержаться у власти
08:27
Что скрывает под париком Пугачева
07:57
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 января 2021 года
06:00
"Полтора года": стало известно о судьбе онкобольной звезды "Зачарованных" Шеннен Доэрти
03:58
51-летняя Лопес похвасталась идеальной фигурой в купальнике
02:01
Будет снос? "Дом-2" лишился земли
23:59
Снова провал: на Бузову подали в Верховный суд
23:26
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
22:12
Вызвали полицию: участник группы "Би-2" устроил скандал на борту самолета
22:06
Малышева резко высказалась о полных людях на обложках: Преступно и безответственно
21:45
Эрдоган восхитил первым сообщением в "Телеграм"
21:38
Тарханова впервые показала всех сыновей
21:23
Отменен визит Помпео в Европу
21:07
В США умер один из главных спонсоров Трампа
21:03
Внебрачную дочь мужа Алены Кравец разоблачили перед всей страной
20:51
В Дагестане больше 30 детей обратились к врачам с признаками отравления
20:42
Украинец пытался прорваться в Крым
20:23
В России прошли испытания препарата для профилактики ковида из березовой коры
20:06
"Тупая! Сцена – это не твое!": Сысоева показала грубое отношение на съемках Comedy Woman
20:02
Россиянам рассказали об экологичном способе утилизации елки
19:51
Скучный карантин по-русски: Орбакайте сбежала из Майами
19:43
Объявлено о розыске двух россиян по делу о взрыве в Бейруте
19:32
"От Харламова заразился": распухший Галустян ужаснул народ
19:27
Почему дочь Джоли и Питта отказалась от смены пола
19:11
Жду от нее наследство: молодой актер рассказал о любовной связи с 80-летней Светличной
18:50
Округлившаяся Утяшева заговорила о новой беременности
18:46
Лукашенко сообщил о готовности вести диалог с оппозицией
18:32
Ставший пророческим для Ефремова сериал стартует на ТВ
18:21
Снимаешь с себя кожу: Газманов показал наслаждение болью
18:19
Уходящему Трампу предрекли участь Вайнштейна
18:19
Дачного воришку поймали с поличным под Москвой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину
Советник Тихановской объявил о новой волне протестов: Лукашенко мало не покажется
"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки
Лукашенко о Тихановской: Не способна сформулировать даже элементарную мысль
Дети Галкина и Пугачевой эмоционально отреагировали на возвращение к привычной жизни
"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке
Шоу-бизнес
Хмельницкая оказалась на грани жизни и смерти

Хмельницкая оказалась на грани жизни и смерти

Алена Хмельницкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
50-летняя Алена Хмельницкая попала в больницу с разрывом аппендикса. Звезда российских сериалов едва не погибла.
прочитано 681 раз

Артистка стала гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". Алена Хмельницкая рассказала о том, что в свое время чуть не отправилась на тот свет.

ПО ТЕМЕ

Хмельницкая оставила возлюбленного без трусов

"Бомба!": 49-летняя Хмельницкая предстала в кружевном белье

У 49-летней Алены Хмельницкой появилась третья дочь

 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Инцидент произошел, когда Алене Хмельницкой было всего восемь лет. У девочки воспалился аппендикс. Ее госпитализировали, но по дороге до больницы аппендикс лопнул. Будущая знаменитость оказалась буквально на грани жизни и смерти.

Актриса призналась, что сейчас уже не так хорошо помнит те события. Она долго лежала в больнице и восстанавливалась. Родные были рядом с Аленой Хмельницкой, за что звезда им очень благодарна, как и спасшим ее медикам.

Знаменитость призналась, что ей было очень больно. Те моменты она помнит вспышками. По словам Алены Хмельницкой, раньше было вообще крайне сложно добиться того, чтобы близкие находились рядом с пациентом в больнице. Поэтому матери Алены пришлось устроиться уборщицей и мыла полы в ее палате. В больнице будущая артистка провела порядка месяца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 13 января 2021, 10:31 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Хмельницкая пришла к Куценко в Сочи

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Не дай бог довести до крайности": Лукашенко предостерегли от попытки задержаться у власти
Уходящему Трампу предрекли участь Вайнштейна
Уходящему Трампу предрекли участь Вайнштейна
Поклонская высказалась о планах Украины вернуть Крым: Хотят территорию без людей

Шоу-бизнес

Доставай тампон и наноси погуще интимную смазку: неожиданные радости затейника Тимати
Пролежавшая недели в больнице Слава жалуется на невыносимые боли
Ходченкова предстала перед поклонниками без штанов
"Проплакала всю ночь": коллега о проблемах лежащей в реанимации инфицированной Фрейндлих

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Пролежавшая недели в больнице Слава жалуется на невыносимые боли

Она не может до конца выпрямить руку
Шоу-бизнес

"Дырки в мизинцах до кости дошли": Бузова пожаловалась на серьезные образования в организме

Они кровоточат

Шоу-бизнес

Престарелую мать умершего от СПИДа актера Числова оставили без квартиры

Тяжба с родной племянницей
Шоу-бизнес

Хмельницкая оказалась на грани жизни и смерти

Актрису увезли на скорой с разрывом аппендикса

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп на январь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+