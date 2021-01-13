Хмельницкая оказалась на грани жизни и смерти

50-летняя Алена Хмельницкая попала в больницу с разрывом аппендикса. Звезда российских сериалов едва не погибла.

Артистка стала гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". Алена Хмельницкая рассказала о том, что в свое время чуть не отправилась на тот свет.



Инцидент произошел, когда Алене Хмельницкой было всего восемь лет. У девочки воспалился аппендикс. Ее госпитализировали, но по дороге до больницы аппендикс лопнул. Будущая знаменитость оказалась буквально на грани жизни и смерти.

Актриса призналась, что сейчас уже не так хорошо помнит те события. Она долго лежала в больнице и восстанавливалась. Родные были рядом с Аленой Хмельницкой, за что звезда им очень благодарна, как и спасшим ее медикам.

Знаменитость призналась, что ей было очень больно. Те моменты она помнит вспышками. По словам Алены Хмельницкой, раньше было вообще крайне сложно добиться того, чтобы близкие находились рядом с пациентом в больнице. Поэтому матери Алены пришлось устроиться уборщицей и мыла полы в ее палате. В больнице будущая артистка провела порядка месяца.