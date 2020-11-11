"Бомба!": 49-летняя Хмельницкая предстала в кружевном белье

Звезда кино и сериалов обнажилась для пикантной фотосессии. 49-летняя Алена Хмельницкая предстала в нижнем белье.

Весенний карантин из-за пандемии коронавируса сказался на фигурах многих отечественных знаменитостей. Запертые по домам актеры и певцы мало двигались и много ели и, как следствие, раздались вширь. Артистка Алена Хмельницкая не входит в число набравших килограммы звезд. 49-летняя актриса кино и сериалов продемонстрировала идеальное тело.

В личном микроблоге Алена опубликовала свежее фото. В кадре Хмельницкая позирует в кружевном бюстгальтере. Актриса показала тонкую талию, которой не каждая 20-летняя похвастается.

"Ну а когда, если не сейчас? Думайте о хорошем. Спокойной ночи..." – подписала пост Алена.

Отметим, что звезда отечественных картин тщательно следит за фигурой. Алена Хмельницкая обожает йогу. Каждое утро знаменитости начинается с физических упражнений. Артистка не делает исключений даже на гастролях. Не забывает Алена о занятиях силовой направленности. Они необходимы, чтобы держать мышцы в тонусе.

Без сбалансированного питания сделать красивое тело невозможно, считает артистка. Как-то Хмельницкая призналась, что начала сидеть на диетах лет так в 13. Артистка испробовала на себе множество методик. "Эти эксперименты совсем не были связаны со здоровьем, лишь бы держать себя в форме", – заметила актриса. Сегодня Алена "перегибов" в этом вопросе не допускает. Иногда звезда балует себя вкусностями, но совсем чуть-чуть. "Единственное, от чего я навсегда отказалась – это сладкие газированные напитки и пакетированные соки", – рассказывала Алена Хмельницкая.

"Дорогааааааая! Бомба! Жара!", "Ох, хороша чертовски...", Роскошная красотка! Супер!" – осыпают комплиментами звезду фанаты.