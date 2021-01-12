Хмельницкая оставила возлюбленного без трусов

В начале 90-х на экраны вышел фильм "Сердца трех", в котором Алена Хмельницкая и Владимир Шевельков сыграли возлюбленных. Паре приписывали страстный роман и в жизни, но в эфире шоу "Судьба человека" актриса рассказала, как все было на самом деле.

По словам 50-летней звезды, в то время ни о каких отношениях с партнером по картине речи идти не могло – девушка ужасно робела в присутствии тогда уже популярного актера. Однако все изменил случай.

Некоторые сцены фильма снимали в Индии, и по сценарию артистка должна была войти в океан в полупрозрачном платье. Алена Хмельницкая ужасно переживала, что в кадре через легкую ткань будет просвечивать голое тело, поэтому обратилась за помощью к экранному возлюбленному.

В эфире шоу "Судьба человека" актриса рассказала, что подошла к Владимиру Шевелькову и спросила, какого цвета на нем трусы. Партнер девушки сильно удивился такому вопросу, но все же смог преодолеть шок и ответил, что белые. Тогда артистка велела ему их немедленно снять. Свое нижнее белье она была готова отдать молодому человеку, но тот отказался.

Алена Хмельницкая со смехом отметила, что в итоге в кадре она смотрелась отлично – на экране белые трусы партнера были почти незаметны. В память о веселых съемках фильма "Сердца трех" Владимир Шевельков преподнес артистке интимный подарок – "семейники" белого цвета. Звезда развернула белье прям в студии шоу "Судьба человека" и отметила, что после того случая на площадке это ее любимая шутка.